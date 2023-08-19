Головокружительные вспышки и серьезный разлад: семейный гороскоп на осень 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак

Раки с приходом осени ощутят груз повышенной ответственности и очевидную неудовлетворенность жизнью. Вам захочется отказаться от повышенного участия в делах и изменить привычный распорядок дел. Не стесняйтесь говорить партнеру о том, что не устраивает, и призывать к более серьезному поведению. Если Раки не решатся на важный разговор, то к началу ноября могут окончательно перегореть и попытаться разорвать отношения, которые можно спасти.

Лев

Одинокие Львы в осенний период попытаются закрепить недавно созданные отношения. Благодаря вашим усилиям в паре будут наблюдаться значительные позитивные сдвиги, которые при таком быстром темпе могут увенчаться официальным предложением руки и сердца к концу сезона. Семейным Львам, напротив, рекомендуется сбавить обороты и перестать давить на партнера. В противном случае, вам могут «пригрозить» определенными «санкциями».

Дева

Осенью Девы попытаются жить в привычном режиме, но из этой затеи не выйдет ничего путного. Так или иначе, но вам придется пересмотреть свой подход к отношениям и начать больше вкладываться, а не требовать. Если Девы не изменят свои принципы, то через несколько месяцев могут оказаться в статусе разведенного человека, поскольку партнер находится на грани.

Весы