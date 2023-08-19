Какой цвет вы любите больше всего, такой вы и человек

Красный

Любители красного цвета обычно яркие и энергичные люди. Они уверены в себе и часто берут на себя руководство в разных ситуациях. Любят привлекать внимание и не боятся быть в центре событий.

Терпение не относится к достоинствам любителей красного. Тем не менее, другим людям с вами интересно, вы побуждаете их к действию. Мир оказался бы скучным местом без «красных» людей.

Розовый

Человек, предпочитающий розовый цвет, всю жизнь находится в мире грез и ожидании чудес. Мечтает о высокой любви, он нежен и расслаблен. Нередко «розовые очки» заменяют ему действительность, а вот свидание с суровой правдой может надолго выбить его из колеи.

Бывает, что «розовый» человек часто подводит окружающих, поскольку переоценивает свои силы. Но после неприятностей и жизненных бурь он почти мгновенно успокаивается. Такой человек часто обещает гораздо больше, чем может выполнить, но его планы - это чаще всего иллюзии.

Оранжевый

Это цвет людей, обладающих большой интуицией и склонных к мечтательности. Они очень любят сиять в любом обществе и находиться в центре внимания. У них много способностей, но они скорее оригинальны, но не гениальны.

Люди, у которых любимый оранжевый цвет, часто бывают непостоянными. Своим лучшим другом такой человек, скорее всего, назовет того, с которым сошелся недавно.

Желтый