ФОТО, ВИДЕО ⟩ Добрый поступок неравнодушных людей растрогал участников «Бала цветов»: справедливость восторжествовала!

Мысль о работе «Одуванчик» родилась еще в феврале. «За окном было промозгло, холодно, хотелось тепла, солнца, потому решили, почему бы и не одуванчик. С февраля месяца генерировали идеи, это не первая копия одуванчика, их было много. Но вот родился такой, который понравился всем зрителям. Нервов много, работы много. Но вот эти минуты, когда наша модель вышла на сцену и зрители кричали - "Браво!" - все трудности забылись. Думаю, что в следующем Lilleball тоже будем участвовать. Эмоции через край до сих пор!» - говорит Эллиана Полуэктова.

ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ: РАБОТА «ОДУВАНЧИК» НА «БАЛУ ЦВЕТОВ»

Работа выпускников курса флорист-декоратор очень яркая и цветочная. Они работают в магазинах, открывают свои цветочные магазины, декорируют разные мероприятия - свадьбы, премьеры Русского театра.

На церемонию награждения «Одуванчика» мы также пригласили знаменитую цветочную фею и организатора ежегодного «Бала цветов» в Таллинне Татьяну Тридворнову.

Страсти не утихают!

«Мы собрались по самому прекрасному поводу, который мог только состояться уже после "Бала цветов", потому что страсти не угасают, а наоборот, накаляются. И образ "Одуванчика", который уже получил выбор Александра Васильева, а он о платьях знает всё и даже больше.