В конце июля после завершения «Бала цветов» в Таллинне в соцсетях не утихали жаркие споры. Народ просто не понимал, почему авторы композиции «Одуванчик» по версии членов жюри не получили никакого приза. Ведь даже маэстро Александр Васильев отметил это платье, уж он-то точно прекрасно разбирается в моде. Портал Limon.ee хоть и понимает, что главное - не победа, а участие, но мы решили восстановить справедливость!
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Добрый поступок неравнодушных людей растрогал участников «Бала цветов»: справедливость восторжествовала!
Мы отыскали авторов и исполнителей работы «Одуванчик», ими оказались: преподаватель курса флорист-декоратор Эллиана Полуэктова из Tallinna Erateeninduskool, а также ее выпускница Анна Хмелева и Марианна Евонен - модель. С ними мы встретились в офисе Postimees Grupp, чтобы не только еще раз поздравить с успешным участием и узнать, как родился «Одуванчик», но и передать призы от неравнодушных людей.
Редакция Limon.ee с легкостью нашла представителей различных компаний, ресторанов и организаций, которые согласились нам помочь в награждении авторов и исполнителей работы «Одуванчик». Почти все они тоже были на «Балу цветов» и видели эту работу, а также знакомы с творчеством соперников, и им есть что сказать.
Авторы и исполнители «Одуванчика» счастливы!
«Почему мы должны быть расстроены? Мы получили очень хороший приз - специальный приз от маэстро Александра Васильева. Вообще не думалось про места. Мы были очень рады тому, что наш "Одуванчик" нашел жизнь, вышел на такую большую площадку и зрители нам аплодировали. Мы счастливы!» - сказала преподаватель курса флорист-декоратор Эллиана Полуэктова из Tetkool.
«Я была одной из участниц нашей команды, которая составляла это платье. Я исполнитель, также вместе с нашей командой генерировала идеи, вместе составляли и рождали этот проект», - рассказывает выпускница Tetkool Анна Хмелева.
Модель Марианна Евонен очень довольна, что очень много людей обращали на нее внимание, на тот образ, который она показывала. «Эмоции через край!»
Мысль о работе «Одуванчик» родилась еще в феврале. «За окном было промозгло, холодно, хотелось тепла, солнца, потому решили, почему бы и не одуванчик. С февраля месяца генерировали идеи, это не первая копия одуванчика, их было много. Но вот родился такой, который понравился всем зрителям. Нервов много, работы много. Но вот эти минуты, когда наша модель вышла на сцену и зрители кричали - "Браво!" - все трудности забылись. Думаю, что в следующем Lilleball тоже будем участвовать. Эмоции через край до сих пор!» - говорит Эллиана Полуэктова.
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ: РАБОТА «ОДУВАНЧИК» НА «БАЛУ ЦВЕТОВ»
Работа выпускников курса флорист-декоратор очень яркая и цветочная. Они работают в магазинах, открывают свои цветочные магазины, декорируют разные мероприятия - свадьбы, премьеры Русского театра.
На церемонию награждения «Одуванчика» мы также пригласили знаменитую цветочную фею и организатора ежегодного «Бала цветов» в Таллинне Татьяну Тридворнову.
Страсти не утихают!
«Мы собрались по самому прекрасному поводу, который мог только состояться уже после "Бала цветов", потому что страсти не угасают, а наоборот, накаляются. И образ "Одуванчика", который уже получил выбор Александра Васильева, а он о платьях знает всё и даже больше.
Я очень рада и счастлива, что девочки пошли в этот конкурс. Потому, что я в свое время, много-много лет назад в Японии тоже имела такого человека - Любовь Ландышеву, которая сподвигла меня на участие в конкурсе. Мы же не верим в собственные силы. И очень нужен такой человек, который в тебя верит. И я сказала, что буду сама таким человек. Даже если люди немного боятся, посмотрите - какой результат.
Считаю, они сдали экзамен на красоту, креативность, профессиональное жюри присудило 1, 2 и 3 места другим работам, но девочкам из этой команды досталась народная любовь и восторг», - прокомментировала организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова.
Справедливость восторжествовала!
В один из августовских рабочих дней в редакции Limon.ee было весело и шумно. Мы чествовали нашего «Одуванчика».
Представители уютного ласнамяэского ресторана Kitchen Rõõm не смогли присутствовать на церемонии награждения, но передали «Одуванчику» сразу же две подарочных карты по 50 евро и искренние поздравления.
Следующий подарок - от RMK (Центр управления государственными лесами). Специалист по коммуникациям RMK Марина Полтавцвева приехала с подарком на награждение: «Хочу сказать, что Центр управления государственными лесами является самой крупной организацией в Эстонии в сфере природоохраны. В фокусе нашей деятельности - восстановление болот и лесолугов. На лесных лугах растут одуванчики, нам приятно, что они не под охраной находятся, поэтому смогли украсить ваше платье. Нам оно очень понравилось! Желаем успехов, надеемся, что в следующий раз у вас будет что-то из лесного материала тоже».
Следующей на наше награждение прибыла владелица галереи Ломоносовского фарфора Анна Лаан. Она пригласила всех в свою галерею в Старом городе Таллинна. «Вела тоже репортаж с нашего фестиваля, докладывала на завод, у нас было тайное голосование, все мы болели за одуванчика. Это была прямо любимая-любимая работа. И второй приз мы вручаем модели - нежной, очаровательной, самой красивой девушек на этом конкурсе!» - сказала Анна Лаан.
И завершила нашу церемонию награждения международный визажист YSL в странах Балтии Ирэн Чуприяновская: «Мне очень понравилась эта работа! Я бы хотела, чтобы наша молодежь продвигалась и мы все должны в этом помогать им! От себя вам дарю два макияжа».
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