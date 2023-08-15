37-летняя звезда фильмов «Двое: Я и моя тень» и «Мгновения Нью-Йорка» Эшли Олсен родила первенца

В начале года общественность узнала о тайной свадьбе одной из близняшек Олсен. В декабре 2022 Эшли вышла замуж за художника Луи Эйснера. До него звезда встречалась с избранником, который был старше ее на 28 лет.

Вместе с новым возлюбленным Эшли решилась стать матерью, о чем прознали американские журналисты. Отмечается, что Эшли родила сына несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Мальчика назвали Отто. Как передают источники, пара абсолютно счастлива и наслаждается долгожданным родительством.