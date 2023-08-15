Пластический хирург из Литвы поражен поведением жителей Эстонии

Хирург Health Clinic доктор Гинтарас Папечкис начал свою практику в 1988 году. Он был одним из первых хирургов, которые с 1991 года способствовали развитию пластической и эстетической хирургии в Литве. Он сотрудничает с Эстонией уже 12 лет и многим известен по шоу «Мое чудесное преображение». По словам доктора Папечкиса, Эстония - прекрасное место. Хотя в Эстонию его в основном привела работа, он также исследовал окрестности, особенно ему нравится Пярну.
Жизнь пациента - в руках его врача!
Доктор Папечкис - хирург с очень большим стажем. Он признается, что сначала хотел изучать физику и математику и стать учителем, но решил стать врачом. Он признает, что медицинская работа сложная и что молодежь предпочитает более простые профессии. Хотя быть врачом сложно, в этом есть и много хорошего.
Он говорит, что врач должен думать как врач. Папечкис утверждает, что в косметической хирургии много деловых людей, но они думают иначе, чем врачи.
«Врач есть врач. Вы держите жизнь человека в своих руках, и люди должны вам доверять», - объясняет он.
Любит создавать красоту
Но почему профессия пластического хирурга? Доктор Папечкис объясняет, что вначале он был общим хирургом, а когда он начинал, пластическая хирургия была чем-то новым. Как общий хирург он чаще всего удалял части тела, или разрушал, а пластический хирург что-то создает. «Мне нравится создавать новое или восстанавливать то, что есть - создавать красоту», - добавляет он.
Доктор Папечкис в своей работе в основном фокусируется на лице. Он говорит, что многие пластические хирурги как в Эстонии, так и в Литве не хотят делать операции на лице, особенно на носу, потому что это сложно. Но ему это нравится.
Почему пластика носа такая сложная? Доктор Папечкис объясняет, что на операционном столе результат может быть хорошим, а конечный результат - нет, потому что процесс рубцевания не предвидится. Окончательного результата придется ждать 1-2 года. «Иногда бывают потрясающие результаты уже даже через 2 недели после операции, но гарантий дать нельзя», - говорит он.
Искусственные лица начинают исчезать все больше и больше
В то же время он должен подтвердить, что эстетическая хирургия сильно изменилась за его долгую карьеру. Не в технике, а в принципах. Он рассуждает так: 10-20 лет назад большинство проблем решалось оперативным путем. В то же время операция всегда оставляет следы, и если вы видите, что человека оперировали, это признак плохой операции.
Сегодня предпочтение отдается малоинвазивным операциям и процедурам. «Люди начинают выглядеть лучше, моложе, здоровее и более отдохнувшими», - говорит он, описывая цель современных процедур красоты, заключающуюся в том, чтобы не было больше кукольных лиц.
Эстонцы - очень умные пациенты
Врач Папечкис утверждает, что основное различие между литовскими и эстонскими пациентами заключается в том, что эстонцы лучше понимают, что они хотят сделать. Мне, как врачу, легче объяснить им операцию, потому что они прекрасно понимают, что их ждет, и умеют задавать вопросы.
Он добавляет, что эстонцы также выделяются своим реализмом. «Иногда пациенты не понимают, что означает операция, и возлагают на нее большие надежды, чем может быть на самом деле», - указывает он на распространенную проблему.
Он не отрицает, что ему как хирургу иногда приходится говорить «нет» пациентам. Его цель - добиться хорошего результата, и если у пациента нет реалистичных ожиданий, он не будет делать операцию.
Он дает совет пациентам, которые рассматривают косметическую операцию, - понять, что врач и пациент - партнеры, которые должны работать вместе.