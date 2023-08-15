Пластический хирург из Литвы поражен поведением жителей Эстонии

Жизнь пациента - в руках его врача!

Доктор Папечкис - хирург с очень большим стажем. Он признается, что сначала хотел изучать физику и математику и стать учителем, но решил стать врачом. Он признает, что медицинская работа сложная и что молодежь предпочитает более простые профессии. Хотя быть врачом сложно, в этом есть и много хорошего.

Он говорит, что врач должен думать как врач. Папечкис утверждает, что в косметической хирургии много деловых людей, но они думают иначе, чем врачи.

«Врач есть врач. Вы держите жизнь человека в своих руках, и люди должны вам доверять», - объясняет он.

Любит создавать красоту

Но почему профессия пластического хирурга? Доктор Папечкис объясняет, что вначале он был общим хирургом, а когда он начинал, пластическая хирургия была чем-то новым. Как общий хирург он чаще всего удалял части тела, или разрушал, а пластический хирург что-то создает. «Мне нравится создавать новое или восстанавливать то, что есть - создавать красоту», - добавляет он.

Доктор Папечкис в своей работе в основном фокусируется на лице. Он говорит, что многие пластические хирурги как в Эстонии, так и в Литве не хотят делать операции на лице, особенно на носу, потому что это сложно. Но ему это нравится.