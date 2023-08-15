Черное новолуние во Льве 16 августа: какая перезагрузка случится у пяти знаков Зодиака?

Но есть и хорошая новость! 16 августа состоится новолуние в знаке Льва, означающее начало нового лунного цикла. Важный нюанс этого Новолуния в том, что оно происходит при соединении Луны и Лилит (так называемой Черной Луны), а значит нотку соблазна, Ю фатальности и чего-то необычного.

В период Черного Новолуния размышления о своих потребностях, желаниях и чувствах обязательно посетят каждого из нас: не пытайтесь избежать этого «мозгового шторма». Если вы выделите себе немного времени на рефлексию и поиски ответов на интересующие вопросы, то в предстоящий лунный цикл стоит ожидать позитивной трансформации. Постарайтесь быть более честными и открытыми с самим собой, ведь именно эти качества так сильно ценит знак Зодиака Лев.