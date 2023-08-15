Черное новолуние во Льве 16 августа: какая перезагрузка случится у пяти знаков Зодиака?

Если в последнее время вы замечали, что привычные дела даются немного сложнее, чем обычно, и упадок сил - ваш верный товарищ, то спешим вас успокоить: вы не одиноки в этом. После мощного энергетического всплеска во время полнолуния 1 августа проследовала фаза спада энергии, которая соответствует убывающей фазе Луны.
Но есть и хорошая новость! 16 августа состоится новолуние в знаке Льва, означающее начало нового лунного цикла. Важный нюанс этого Новолуния в том, что оно происходит при соединении Луны и Лилит (так называемой Черной Луны), а значит нотку соблазна, Ю фатальности и чего-то необычного.
В период Черного Новолуния размышления о своих потребностях, желаниях и чувствах обязательно посетят каждого из нас: не пытайтесь избежать этого «мозгового шторма». Если вы выделите себе немного времени на рефлексию и поиски ответов на интересующие вопросы, то в предстоящий лунный цикл стоит ожидать позитивной трансформации. Постарайтесь быть более честными и открытыми с самим собой, ведь именно эти качества так сильно ценит знак Зодиака Лев.
Несмотря на то что смена лунных фаз оказывает воздействие на все знаки Зодиака, влияние предстоящего Черного Новолуния наиболее сильно ощутят следующие
ЛЕВ
Представители знака Зодиака Лев проходят трансформацию на протяжении августа, и новолуние 16 августа откроет перед ними новые возможности для роста. Квадратура Солнце-Уран стремится к индивидуальности и независимости, однако в период новолуния Солнце, управитель Льва, будет находиться в 11 доме, отвечающим за партнерство, друзей, социальный круг. Важный урок предстоящего новолуния 0 работа в команде не менее эффективна, чем работа в одиночку, а принятие помощи от коллег может здорово облегчить вам жизнь.
Возможны эксперименты с внешностью: ретроградная Венера в вашем знаке зодиака продолжает свое движение и невозможно сопротивляться ее влиянию.
Для Весов также будут актуальны вопросы партнерства, возможно создание союза, который приведет к браку. Не относитесь слишком легкомысленно к новым знакомствам во время новолуния Голубой Луны, возможно, именно они в дальнейшем принесут вам успех или богатство. Луна будет находиться в соединении с Венерой, благодаря чему ваше очарование будет особенно заметно, а способность строить гармоничные отношения выйдет на новый уровень: отличное время проявить себя в новых социальных кругах.
Водолеям стоит подготовиться к изменениям в финансовой сфере: возможно неожиданное наследство или резкая перемена в имеющихся ресурсах, так как Уран, планета-управитель, в период новолуния будет проходить через 8 дом. Квадратура Уран-Луна указывает на напряжение в эмоциональной сфере, а транзит Луны через дом партнерства подсказывает, что возможны моменты недопонимания с близкими людьми. Постарайтесь не впадать в крайности в это напряженное время: вместо спонтанного хаоса попробуйте разработать долгосрочный план по улучшению взаимоотношений с вашими родными, например, записать несколько идей для свиданий.
Предстоящее новолуние заставит Тельцов обратить внимание на любовную сферу жизни, для одиноких - появится шанс начать отношения с кем-то из уже знакомых людей, вероятнее всего связанных с вашим отчим домом. Однако не забывайте, что ваша планета-управитель, Венера, все еще движется в ретрограде, поэтому не стоит бросаться «в омут с головой».
Люди, родившиеся под знаком Рака, на протяжении всей жизни имеют особо тонкую связь с Луной, ведь она является планетой-управителем этого знака Зодиака. Вне зависимости от транзитов и положений, Раки всегда будут подвержены влиянию разных фаз Луны. В предстоящее новолуние Ракам предстоит задуматься о своей карьере и финансах. Квадратуры Луна-Юпитер и Луна-Уран будут оказывать влияние на вашу эмоциональную сферу: возникнет потребность в комфорте и заботе, возможны эмоциональные всплески и неудовлетворение текущим положением дел. Поднимутся вопросы о социальном статусе и карьере. Доверяйте своей интуиции и постарайтесь начать групповой проект на работе, ведь он обязательно принесет успех.