Кукла Настя: Волочкова в комичном образе расстроила фанатов

47-летняя горе-балерина Анастасия Волочкова продолжает увлеченно примерять на себя инфантильный кукольный образ. Это вызывает у ее подписчиков сильный диссонанс по сравнению со стремлением танцовщицы выглядеть в глазах остальных умудренной опытом, зрелой женщиной с безупречным чувством стиля.

Как в эту концепцию вписывается кислотно-розовая пачка, огромный бант на лбу и ожерелье из голов кукол Барби, которыми так кичится Волочкова на своей странице в Инстаграме, остается загадкой.

В комментариях отмечают, что, судя по измученному выражению лица Анастасии на фото, она и сама понимает, что где-то она все же свернула не туда. Впрочем, на публике «кукольной» концепцией Волочкова гордится.