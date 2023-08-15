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Кукла Настя: Волочкова в комичном образе расстроила фанатов

Limon.ee
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Даже у хейтеров отнялся дар речи. Им осталось лишь пожалеть Волочкову, пишет glavred.info.

47-летняя горе-балерина Анастасия Волочкова продолжает увлеченно примерять на себя инфантильный кукольный образ. Это вызывает у ее подписчиков сильный диссонанс по сравнению со стремлением танцовщицы выглядеть в глазах остальных умудренной опытом, зрелой женщиной с безупречным чувством стиля.

Как в эту концепцию вписывается кислотно-розовая пачка, огромный бант на лбу и ожерелье из голов кукол Барби, которыми так кичится Волочкова на своей странице в Инстаграме, остается загадкой.

В комментариях отмечают, что, судя по измученному выражению лица Анастасии на фото, она и сама понимает, что где-то она все же свернула не туда. Впрочем, на публике «кукольной» концепцией Волочкова гордится.

«Пипец! Стыдно смотреть как прима балета превратилась в клоуна», «Как говорится черт-те что и сверху бантик», «В детстве в куклы не доиграли похоже», «Как-то совсем не весело», - пишут разочарованные подписчики балерины.

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