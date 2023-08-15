Ладе Дэнс угрожают убийством после жуткой аварии

Тем не менее артистка уже на пути к тому, чтобы наказать виновника аварии: Лада готовит иск на 115 000 евро против транспортной компании. Но, похоже, и на этом история не закончится. В последние дни певице поступают угрозы - и в интернете, и по телефону.