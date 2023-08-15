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Ладе Дэнс угрожают убийством после жуткой аварии

Limon.ee
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Лада Дэнс.
Лада Дэнс. Фото: Postimees

Певица продолжает лечение в частной клинике после жуткого ДТП. Из-за черепно-мозговой травмы Ладе Дэнс необходим полный мимический покой: она не может самостоятельно передвигаться и практически не говорит, пишет super.ru.

Тем не менее артистка уже на пути к тому, чтобы наказать виновника аварии: Лада готовит иск на 115 000 евро против транспортной компании. Но, похоже, и на этом история не закончится. В последние дни певице поступают угрозы - и в интернете, и по телефону.

Под одним из недавних постов певицы некто пригрозил ей ножом, если она не перестанет требовать от виновников аварии компенсацию. «Хорошо подумай, тебе дороже жизнь или деньги», — гласит комментарий. Продюсер артистки Сергей Пудовкин уже попросил подготовить официальное обращение в правоохранительные органы по факту угрозы убийством. «Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения - весьма опасно», - сказал он.

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