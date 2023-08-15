Сын Александра Градского обвинил молодую мачеху в краже: ответ последней жены маэстро

42-летний Даниил Градский обратился в один из московских отделов полиции, предъявив последней жене отца обвинение в краже. По его словам, Марина Коташенко забрала себе из квартиры Градских в Козицком переулке крупную сумму денег, которая, по его словам, должна быть распределена между всеми наследниками звезды.

Даниил утверждает, что модель сделала это в ноябре 2021 года, когда супруга экстренно госпитализировали в «Склиф» с инсультом. Мужчина хотел урегулировать конфликт мирным способом, но вдова отказалась от этого. Поэтому Градский обратился с запросом к правоохранительным органам. Сейчас проводится проверка.

Журналисты попытались связаться с Коташенко. Услышав об обвинениях, Марина сильно удивилась. «Ой, а я об этом ничего не слышала и не знаю», - высказалась она в беседе со СМИ.

Напомним, недавно «СтарХиту» стало известно, что у вдовы снова возникли проблемы. Театр Градского обратился в суд с требованием забрать с парковки авто ушедшего музыканта, так как транспорт занимает парковочные места сотрудников. Так, на территории учреждения до сих пор находятся два «Мерседеса» и золотой «Линкольн», принадлежавшие артисту. Дело рассматривает Тверской суд, первое заседание пройдет 5 сентября.

Однако не только об этом переживает Марина Коташенко. Третья жена Градского Ольга объявила о том, что тоже претендует на наследство. Вместе они прожили 20 лет, женщина родила певцу двоих детей - Даниила и Марию. К слову, после развода с исполнителем его бывшая избранница не хотела отбирать у него имущество, так как тот приобрел для них жилье.