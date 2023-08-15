Кайли Дженнер показала пикантные снимки в свой день рождения

Американская телезвезда Кайли Дженнер частенько балует своих поклонников горячим контентом.

26-летняя звезда обладает великолепной фигурой и не чурается откровенных образов.

Так, свое 26-летие Кайли широко отметила на яхте в компании друзей.

Фотографии этого события были опубликованы в Сети и снискали множество комплиментов и лайков от поклонников теледивы.

Дженнер купалась в крошечном черном бикини, резвясь в воде.

На виду оказалась пышная грудь модели, практически не прикрытая тканью.

Следующий снимок показал Кайли на борту яхты, одетую в сногсшибательное черное платье с открытой спиной.

Наряд удачно подчеркивал выдающие ягодицы красотки, сочетающиеся с тончайшей талией.