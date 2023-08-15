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Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова

Limon.ee
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Александр Домогаров
Александр Домогаров Фото: Sintija Zandersone

Ирина Гуненкова тяжело болела последние несколько лет, пишет Topnews.

В возрасте 60 лет умерла экс-жена актера Александра Домогарова Ирина Гуненкова.

Женщина скончалась в результате тяжелой болезни.

Об этом сообщил сын Ирины Гуненковой, родившийся в браке с Александром Домогаровым.

По его словам, женщина умерла накануне, 13 августа. «Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей! Дома! В любви! Спаси Господи и Помилуй рабу Божью Ирину, мою любимую МАМУ! Прими в свое царствие!» - написал Александр Домогаров-младший в социальных сетях.

Фото: скриншоти из vk.com

Прощание с Ириной Гуненковой запланировано на 15 августа 2023 года.

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