Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова

Об этом сообщил сын Ирины Гуненковой, родившийся в браке с Александром Домогаровым.

По его словам, женщина умерла накануне, 13 августа. «Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей! Дома! В любви! Спаси Господи и Помилуй рабу Божью Ирину, мою любимую МАМУ! Прими в свое царствие!» - написал Александр Домогаров-младший в социальных сетях.