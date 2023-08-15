Пережившая смерть мужа певица Натали вышла на связь и рассказала о покойном супруге

Спустя день после трагических событий Натали вышла на связь и посвятила супругу публикацию в Инстаграме. С тех пор Наталья Рудина (настоящее имя артистки) взяла паузу и пропала из соцсетей на некоторое время. 14 августа она наконец прервала молчание и поделилась трогательным постом.

В Инстаграме Натали поблагодарила поклонников за память об умершем супруге и рассказала, каким он был при жизни. «У него был по-настоящему уникальный дар, он создавал атмосфера тепла, безопасности, свободы и в то же время защищенности... Всех восхищали его скромность и чувство юмора», - написала Рудина под роликом с совместными снимками и добавила, что все свои заслуги она посвящает именно покойному возлюбленному.