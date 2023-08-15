20 августа Меркурий полностью останавливается в знаке Дева и начинает свое обратное движение вплоть до 15 сентября. Начинается самый непростой период года, но для кого-то он может принести важнейшее событие в жизни. Астролог Юлия Лифанова рассказывает в wday.ru, кому стоит подготовиться к этому периоду больше всего.
Пять знаков Зодиака, на которых судьбоносно повлияет Ретроградный Меркурий в августе и сентябре 2023
Пристегиваем ремни! Август продолжает бить рекорды, как самый непростой месяц 2023 года - в воскресенье, 20 августа, Меркурий останавливается в 21 градусе Девы и остается там вплоть до 28 августа. В этот период все наши коммуникации, любые начинания и события будут либо приторможены, либо подвергнутся жесткой корректировке Вселенной. Что бы вы ни планировали - у мироздания свои планы, поэтому просто лучше ничего нового и масштабного не начинать, а вот переделывать и доделывать старые проекты было бы прекрасно.
28 августа Меркурий разворачивается и до 15 сентября будет находиться в Ретроградной фазе, двигаясь назад. За этот период он сделает самый важный вираж - 6 сентября нас ждет нижнее соединение Меркурия и Солнца, которое заложит новый цикл в коммуникациях, документах и связях. Астрономически мы увидим, как Меркурий пробегает по диску Солнца, как бы обмениваясь со светилом энергией - ждите чего-то важного в своей жизни уже к Новолунию 15 сентября.
Особенно актуальной эта ретроградность Меркурия будет для следующих шести знаков зодиака, а также для людей, рожденных 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 сентября. В вашей жизни будут происходить самые яркие события, которые перевернут вашу судьбу.
Дева
Ретроградный Меркурий будет идти по вашему знаку, а значит вам придется менять свою внешность и возвращаться к старому имиджу. Также вы будете переделывать свое резюме, либо какие-то важные документы из вашего прошлого. Вероятно, что событие коснется вашей карьеры - у вас может поменяться должность.
Меркурий не просто будет стоять в вашем знаке, он создаст оппозицию с Сатурном из вашего сектора отношений. Это значит, что из-за того, что в вашей жизни появляется более серьезная публика (клиенты, работодатели, мужчина), вы весь август и сентябрь будете работать над своим имиджем. Например, измените стиль на более деловой либо переделаете свой образ в глазах других. Все это ради вашего будущего успеха, который вас ждет до мая 2024 года.
Близнецы
Ретроградный Меркурий начинает переделывать вопросы вашего места жительства, то есть вы начнете заниматься ремонтом, поиском новой квартиры или начнете сбор документов/информации по поводу существующего жилья. Вы можете решиться выставить квартиру на продажу, будете менять что-то в уже сущестующем жилье.
Помните, что Венера ретроградна до 4 сентября - не делайте крупных финансовых вложений в вашу квартиру, покупайте только то, что нужно вам по минимуму. Также к вам домой может приехать родственник, либо вы поедете в гости к маме. Если у вас были непростые отношения с мамой, то до 15 сентября вы будете с ней общаться и обсуждать эту ситуацию.
Рыбы
Ретроградный Меркурий начинает менять ваше отношение к любви - до 15 сентября он буквально заставит вас трезво проанализировать вашего партнера и оценить, насколько его отношение к вам вас устраивает. К вам вернется ваш бывший мужчина, но лишь для того, чтобы вы трезво оценили себя и стали относится к себе серьезнее.
Все дело в Сатурне, который сейчас идет по вашему знаку - до 2025 года вы должны стать взрослее, самодостаточнее, а значит пора разобраться с тем, кого вы впускаете в свою жизнь. До 15 сентября вас ждут разборы полетов в отношениях с окружающими, вероятно, что вам придется пересмотреть то, как вы позиционируете себя в глазах других людей.
Стрелец
Ретроградный Меркурий прорабатывает вашу цель в жизни - у вас может начаться серьезный внутренний диалог о том, насколько ваша карьера и в целом статус сооветствуют вашим ценностям. Вероятно, вы можете заняться сменой профессии или к вам на контакт выйдет ваш бывший руководитель с предложением вновь заняться каким-то проектом или вернуться на должность, на которой вы работали. Соглашайтесь, потому что там вы можете хорошо заработать.
Что касается глубокой проработки Меркурия, то вы можете сменить статус, например, начать процедуру по сбору документов на развод. Уже в июне 2024 года в ваш сектор отношений войдет Юпитер, поэтому разводясь сейчас, вы можете подготовить почву к новым серьезным отношениям.
Телец
Любовь к себе - вот что хочет проработать Меркурий, поэтому до 15 сентября он будет заставлять вас вспоминать о том, что когда-то заставляло ваше сердце биться и приносило вам море удовольствий. Ретроградный Меркурий будет в вашем секторе счастья, творчестваи влюбленности, поэтому вы можете вновь начать переписку с бывшим объектом любви, дабы доанализировать, что реально вам приносит радость. Возможно, что общение с кем-то из бывших добавит вам самооценки.
Также этот сектор отвечает за детей, поэтому сейчас может быть удачной процедура сбора анализов для зачатия. Вплоть до 15 сентября у вас может быть ситуация по планированию беременности, а вот к середине месяца вы можете узнать о скором пополнении в семье. Если беременность не актуальна, то тогда вы можете весь месяц заниматься вопросом вашего ребенка - менять его сад, школу, собирать какие-то документы.