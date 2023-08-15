Пять знаков Зодиака, на которых судьбоносно повлияет Ретроградный Меркурий в августе и сентябре 2023

Все дело в Сатурне, который сейчас идет по вашему знаку - до 2025 года вы должны стать взрослее, самодостаточнее, а значит пора разобраться с тем, кого вы впускаете в свою жизнь. До 15 сентября вас ждут разборы полетов в отношениях с окружающими, вероятно, что вам придется пересмотреть то, как вы позиционируете себя в глазах других людей.

Стрелец

Ретроградный Меркурий прорабатывает вашу цель в жизни - у вас может начаться серьезный внутренний диалог о том, насколько ваша карьера и в целом статус сооветствуют вашим ценностям. Вероятно, вы можете заняться сменой профессии или к вам на контакт выйдет ваш бывший руководитель с предложением вновь заняться каким-то проектом или вернуться на должность, на которой вы работали. Соглашайтесь, потому что там вы можете хорошо заработать.

Что касается глубокой проработки Меркурия, то вы можете сменить статус, например, начать процедуру по сбору документов на развод. Уже в июне 2024 года в ваш сектор отношений войдет Юпитер, поэтому разводясь сейчас, вы можете подготовить почву к новым серьезным отношениям.

Телец

Любовь к себе - вот что хочет проработать Меркурий, поэтому до 15 сентября он будет заставлять вас вспоминать о том, что когда-то заставляло ваше сердце биться и приносило вам море удовольствий. Ретроградный Меркурий будет в вашем секторе счастья, творчестваи влюбленности, поэтому вы можете вновь начать переписку с бывшим объектом любви, дабы доанализировать, что реально вам приносит радость. Возможно, что общение с кем-то из бывших добавит вам самооценки.