За какие ошибки в любви расплачиваются знаки Зодиака

Астрологи назвали ошибки, которые знаки Зодиака допускают в любви. За эти огрехи они расплачиваются порой всю жизнь.
Овны забывают, что их вторая половинка тоже нуждается в любви и заботе. Этот знак часто недооценивает своего партнера, забывает о нем и ставит себя на первое место.
Тельцы привыкли прятать свои чувства, и самое главное - переживания от тех, кого они любят. Что только усиливает дистанцию между этим знаком и его второй половинкой.
Близнецам проще сбежать от проблем, чем их решать. Они быстро разочаровываются в своих партнерах.
Раки строят из себя тех, кем они на самом деле не являются только для того, чтобы влюбить в себя партнера. Так этот знак рискует потерять свою индивидуальность.
Львы зачастую выплескивают свое недовольство на тех, кто рядом с ними.
Девы постоянно указывают второй половинке как нужно жить, и каким быть, подгоняя их под свои идеалы.
Весы любят изображать пылкие чувства, разобраться в том, когда они настоящие, а когда играют роль, очень сложно.
Скорпионы - мастера разыгрывать драму. Им трудно сосредоточиться на решении проблемы.
Стрельцы боятся искренних разговоров о чувствах. Они слишком косноязычны.
Козероги могут разрушить отношения, только потому что они боятся не оправдать чужих надежд.
Водолеям все портит их стремление быть главными в паре.
Рыбы теряют себя, пытаясь удержать отношения. Им сложно жить без пары.