За какие ошибки в любви расплачиваются знаки Зодиака

Астрологи назвали ошибки, которые знаки Зодиака допускают в любви. За эти огрехи они расплачиваются порой всю жизнь.

Овны забывают, что их вторая половинка тоже нуждается в любви и заботе. Этот знак часто недооценивает своего партнера, забывает о нем и ставит себя на первое место.

Тельцы привыкли прятать свои чувства, и самое главное - переживания от тех, кого они любят. Что только усиливает дистанцию между этим знаком и его второй половинкой.

Близнецам проще сбежать от проблем, чем их решать. Они быстро разочаровываются в своих партнерах.

Раки строят из себя тех, кем они на самом деле не являются только для того, чтобы влюбить в себя партнера. Так этот знак рискует потерять свою индивидуальность.

Львы зачастую выплескивают свое недовольство на тех, кто рядом с ними.

Девы постоянно указывают второй половинке как нужно жить, и каким быть, подгоняя их под свои идеалы.

Весы любят изображать пылкие чувства, разобраться в том, когда они настоящие, а когда играют роль, очень сложно.

Скорпионы - мастера разыгрывать драму. Им трудно сосредоточиться на решении проблемы.

Стрельцы боятся искренних разговоров о чувствах. Они слишком косноязычны.

Козероги могут разрушить отношения, только потому что они боятся не оправдать чужих надежд.

Водолеям все портит их стремление быть главными в паре.