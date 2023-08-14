Полуобнаженная Бритни Спирс устроила непристойные танцы на розовом пилоне

Раньше знаменитость танцевала перед камерой без лишних деталей, но теперь у Бритни появился новый атрибут – розовый пилон, который она установила прямо посреди комнаты. Приобретением певица похвасталась в Instagram и сразу показала его в действии.

«Получила этот пилон два дня назад и вчера вечером я попробовала его впервые», – написала Спирс.

На видео Бритни в мини-бикини с анималистическим принтом и черных сапогах устроила безумные танцы с соблазнительными движениями. Певица демонстрировала соблазнительные изгибы тела и шпагаты в воздухе. А чтобы зрители внимательнее могли рассмотреть каждое ее движение, Спирс окружила себя зеркалами.

И хотя комментарии под публикациями Бритни закрыты уже длительное время, поклонники певицы выразили свою обеспокоенность состоянием звезды. По мнению многих фанатов такое поведение знаменитости выглядит очень тревожно.