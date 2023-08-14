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Умер известный японский повар Хидэ Хираката, работавший в Таллинне

Limon.ee
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Хидэ Хираката.
Хидэ Хираката. Фото: частное собрание.

Об этом сообщила в социальных сетях его бывшая жена.

Хираката работал в Эстонии с 2014 года и продвигал культуру суши, открыв в Таллинне японские рестораны Washoku Story и Kampai!

В 2021 году он уехал из Эстонии в связи с проблемами с бизнесом и вернулся в Канаду.

В Фейсбуке его последний пост датирован 24 июля. Он написал: «Если бы мир закончился завтра, то на последнюю трапезу я бы съел суши и выпил пиво». В комментариях Хидэ на вопрос, вернется ли он в Эстониюп, ответил, что приехать сможет лишь его душа.

14 августа его бывшая жена Пэм Хираката написала, что Хидэ внезапно скончался.

скрин с Фейсбука

Вскоре пост был удален, но о кончине известного шефа уже узнали все.

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