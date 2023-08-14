Умер известный японский повар Хидэ Хираката, работавший в Таллинне

В 2021 году он уехал из Эстонии в связи с проблемами с бизнесом и вернулся в Канаду.

В Фейсбуке его последний пост датирован 24 июля. Он написал: «Если бы мир закончился завтра, то на последнюю трапезу я бы съел суши и выпил пиво». В комментариях Хидэ на вопрос, вернется ли он в Эстониюп, ответил, что приехать сможет лишь его душа.