Формально легальных способов «содрать» с туриста дополнительные деньги в ресторанах, оказывается, есть великое множество, пишет tourprom.ru.
Обобрать по-королевски: туристов предупредили о мошеннических схемах в ресторанах, которые формально являются легальными
Причем некоторые из них позволяют обобрать туриста поистине по-королевски. Об этом рассказал британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер и привел самые распространенные схемы такого легального мошенничества в наиболее востребованных у туристах странах.
Прокомментировав в интервью изданию Express последние вопиющие случаи. Например, с туриста в Италии взяли дополнительную плату за то, что он попросил сэндвич, разрезанный пополам. Эксперт заявил, что способов содрать деньги с туриста у заведений общепита великое множество - и это «почти законное» мошенничество просто стоит учитывать.
Среди названных им «зон риска» оказались следующие:
в Америке вышеупомянутый казус может случиться во многих местах - и в целом так называемая разделенная плата за тарелку является довольно стандартной в ряде мест. То есть за желание разделить с кем-то основное блюдо придется заплатить немного больше. Впрочем, как добавил эксперт, он не видел «плату за дополнительную ложку, если вы делитесь десертом».
В Италии и во Франции стандартной ситуацией считается наценка в зависимости от того, где сидит турист. Дешевле всего «перехватить» чашечку кофе, сидя за барной стойкой. За столиком перекусить будет дороже. Во многих европейских ресторанах наценка берется и за то, что вы наслаждаетесь обедом на террасе, добавил эксперт.
«Зоной риска» могут оказаться и мелкие «приятности», которые покажутся туристу бонусом: хлеб, вода, небольшие закуски вроде оливок, которые уже стоят на столе… «Обычно их стоимость указана где-то в меню мелким шрифтом, и лучше спросить сразу, платно это или нет», - пояснил эксперт. Он также добавил, что «слышал от людей в Праге», что с них в баре потребовали деньги за соль, перец и кетчуп на столе, хотя они только зашли выпить пива.
Ожидаемо опасны туристические места, причем в некоторых из них наценка просто фантастическая. «Площадь Святого Марка в Венеции - это именно то место, где вас, скорее всего, крайне неприятно удивит счет», - предупредил эксперт. По его словам, чашка кофе здесь обойдётся выше 12 евро. «А если еще и музыка заиграет, пока вы наслаждаетесь кофе, ждите, что к счету будет добавлено еще шесть евро. Никогда не ходите ни в какой общепит на площади Святого Марка!» - предупредил эксперт туристов, добавив, что в менее пафосных и известных переулках Венеции «отличный кофе эспрессо в баре» обойдется всего в 1.5.
И наконец самое опасное - это «блюдо дня», с которым, по признанию Саймона, и он сам несколько раз «попадал по-королевски». Например, «в красивом средиземноморском ресторане» после заказа «рыбы дня». «Если вы не видите цены в меню, они могут придумать любую цифру, какую захотят. Если вы не спросили цену, увы, виноватыми окажетесь вы. Выясните все подробности, иначе вы придете в ужас от своего счета, но лучше заказать блюдо с фиксированной ценой», - пояснил Саймон.