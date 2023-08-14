Обобрать по-королевски: туристов предупредили о мошеннических схемах в ресторанах, которые формально являются легальными

Причем некоторые из них позволяют обобрать туриста поистине по-королевски. Об этом рассказал британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер и привел самые распространенные схемы такого легального мошенничества в наиболее востребованных у туристах странах.

Прокомментировав в интервью изданию Express последние вопиющие случаи. Например, с туриста в Италии взяли дополнительную плату за то, что он попросил сэндвич, разрезанный пополам. Эксперт заявил, что способов содрать деньги с туриста у заведений общепита великое множество - и это «почти законное» мошенничество просто стоит учитывать.

Среди названных им «зон риска» оказались следующие:

в Америке вышеупомянутый казус может случиться во многих местах - и в целом так называемая разделенная плата за тарелку является довольно стандартной в ряде мест. То есть за желание разделить с кем-то основное блюдо придется заплатить немного больше. Впрочем, как добавил эксперт, он не видел «плату за дополнительную ложку, если вы делитесь десертом».

В Италии и во Франции стандартной ситуацией считается наценка в зависимости от того, где сидит турист. Дешевле всего «перехватить» чашечку кофе, сидя за барной стойкой. За столиком перекусить будет дороже. Во многих европейских ресторанах наценка берется и за то, что вы наслаждаетесь обедом на террасе, добавил эксперт.