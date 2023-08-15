Грандиозный концерт The Weeknd в Таллинне: как прошел субботний вечер у сотрудников полиции и МуПо?

Репортер портала Limon.ee обратила внимание, что ближе к концу мероприятия на Нарвском шоссе некоторые автомобили стояли с включенным аварийным сигналом, к одному из таких автомобилей подошли сотрудники полиции и общались с водителем.

Фото: limon.ee

Фото: limon.ee

«Что касается ситуации на Нарвском шоссе, на месте мы не применяли никаких санкций к тем, кто нарушал правила дорожного движения, но мы планируем просмотреть камеры в ближайшее время, и затем примем решение, будут ли приняты какие-то меры воздействия», - заключил он.

Главный специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента муниципальной полиции Меэли Хунт сообщила, что это был очень напряженный вечер для их патрулей. МуПо в основном занималась неправильно припаркованными транспортными средствами, разъяснительной работой и в некоторой степени также советами по парковке - где можно и где нельзя парковаться и так далее. Но, по ее словам, каких-то серьезных инцидентов не было.

«Неправильно припаркованных автомобилей было действительно много, всего было выписано 208 штрафов. Штрафовали только владельцев транспортных средств, которые уже припарковались неправильно. Если же сотрудникам патрулей удавалось пообщаться с водителями, штрафы не выписывались, если человек осознавал свое нарушение и переставлял автомобиль. Основными нарушениями стали парковка в зеленой зоне и в зоне запрещающего стоянку знака», - отмечает Хунт.