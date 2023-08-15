Грандиозный концерт The Weeknd в Таллинне: как прошел субботний вечер у сотрудников полиции и МуПо?

Все жители Таллинна знают, что во время проведения крупных мероприятий на Певческом поле, движение в его окрестностях довольно напряженное, а про парковку и говорить не стоит. Мы решили узнать, много ли проблем было у блюстителей порядка в ночь с субботы на воскресенье.
В субботу, 12 августа, на Таллиннском певческом поле состоялся долгожданный концерт невероятного масштаба - в Эстонию впервые приехал канадский поп-певец The Weeknd, на концерт которого было продано 55 000 билетов. А как этот вечер прошел у работников полиции и муниципальной полиции?
Пирко Пярила, руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции отметил, что в случае таких больших мероприятий они всегда готовы к тому, что работы у полиции будет больше, чем обычно. «Но состоявшийся концерт The Weeknd прошел относительно спокойно и безопасно. Работы и дел у полиции действительно было больше, но каких-то значимых и серьезных инцидентов не произошло», - сказал он. После завершения мероприятия в полицию поступали вызовы, связанные с некорректным поведением людей, употреблявших алкоголь, но все они были оперативно решены силами полицейских патрулей.
«Серьезных происшествий, как я уже сказал, не было. Полиция обеспечивала общественный порядок на Певческом поле и в его окрестностях с момента начала концерта и до его конца. Патрулям пришлось заниматься некоторыми нарушениями правил дорожного движения, в том числе превышением скорости и нарушениями, которые совершали люди на легком транспорте (велосипедах и самокатах). Во время концерта у нас были случаи с агрессивным и проблемным поведением нетрезвых посетителей (охранная фирма передала нам семь человек), происходили небольшие драки (три конфликтных ситуации), и еще в паре случаев мы помогали охранной фирме решить проблему», - отметил Пярила. К концу концерта полиция перекрыла движение на ближайших улицах, чтобы обеспечить безопасное движение для большой толпы, покидающей зону проведения мероприятия.
Репортер портала Limon.ee обратила внимание, что ближе к концу мероприятия на Нарвском шоссе некоторые автомобили стояли с включенным аварийным сигналом, к одному из таких автомобилей подошли сотрудники полиции и общались с водителем.
«Что касается ситуации на Нарвском шоссе, на месте мы не применяли никаких санкций к тем, кто нарушал правила дорожного движения, но мы планируем просмотреть камеры в ближайшее время, и затем примем решение, будут ли приняты какие-то меры воздействия», - заключил он.
Главный специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента муниципальной полиции Меэли Хунт сообщила, что это был очень напряженный вечер для их патрулей. МуПо в основном занималась неправильно припаркованными транспортными средствами, разъяснительной работой и в некоторой степени также советами по парковке - где можно и где нельзя парковаться и так далее. Но, по ее словам, каких-то серьезных инцидентов не было.
«Неправильно припаркованных автомобилей было действительно много, всего было выписано 208 штрафов. Штрафовали только владельцев транспортных средств, которые уже припарковались неправильно. Если же сотрудникам патрулей удавалось пообщаться с водителями, штрафы не выписывались, если человек осознавал свое нарушение и переставлял автомобиль. Основными нарушениями стали парковка в зеленой зоне и в зоне запрещающего стоянку знака», - отмечает Хунт.
Отдельный вопрос в том, что за парковку на стоянке нужно было заплатить 42 евро, а в Эстонии самая высокая ставка штрафа - 40 евро. «Мы с нетерпением ожидаем скорейшего одобрения законопроекта об увеличении текущих ставок штрафов, надеемся, что увеличение сумм штрафов окажет более дисциплинарное и эффективное воздействие на тех, кто паркуется неправильно», - считают в МуПо.
Поскольку концерт The Weeknd был уже третьим крупным событием на Певческом поле этим летом, нам стало интересно, изменилось ли что-нибудь в поведении водителей. «Все три этих крупных мероприятия имели разный характер и аудиторию, поэтому сложно делать выводы. Всегда есть водители, которые моментально реагируют на указания и даже благодарят за то, что работники МуПо обратили внимание на нарушение, но есть и очень наглые водители. Типичное возражение при привлечении внимания к нарушению: "а где мне парковаться?!» - рассказывает Хунт.
По ее словам, санкции в отношении водителей, которые останавливались с включенной аварийкой, не вводились - сотрудники МуПо ограничивались разъяснительной беседой, а если это не срабатывало, то вызывали на помощь полицию. В целом, по словам Хунт, сотрудничество МуПо и полиции шло очень хорошо.