Чтобы не навлечь беду: пять мест в доме, куда категорически нельзя вешать зеркало

С зеркалом связано огромное количество суеверий. Считается, что оно является своеобразным порталом между нашим и потусторонним миром. И чтобы вся нечисть, которая обитает в последнем, не навредила тем, кто живет в первом, нужно соблюдать несколько важных правил. В том числе, помнить о том, куда можно и куда нельзя вешать в доме этот предмет.

Итак, для начала расскажем, в каких местах в квартире нельзя располагать зеркало и каких последствий стоит ожидать, если данный запрет нарушить.

Напротив входной двери

Во многих культурах считается неудачным помещать этот предмет напротив входной двери. Тем самым вы якобы можете отразить от себя всю положительную энергию, которая приходит в дом. А зачем же нужно осознанно отказываться от хорошего?

Напротив кровати

Расположение зеркала напротив кровати также считается неудачным. Согласно примете, это может создать нестабильность в отношениях между людьми, живущими в этом доме, или привлечь негативную энергию. Также, если вы будете отражаться в поверхности зеркала, когда ляжете спать, это может плохо сказаться на качестве вашего отдыха и способствовать возникновению бессонницы.

Над кухонной плитой