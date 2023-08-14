Чтобы не навлечь беду: пять мест в доме, куда категорически нельзя вешать зеркало

С зеркалом связано огромное количество суеверий. Считается, что оно является своеобразным порталом между нашим и потусторонним миром. И чтобы вся нечисть, которая обитает в последнем, не навредила тем, кто живет в первом, нужно соблюдать несколько важных правил. В том числе, помнить о том, куда можно и куда нельзя вешать в доме этот предмет.
Итак, для начала расскажем, в каких местах в квартире нельзя располагать зеркало и каких последствий стоит ожидать, если данный запрет нарушить.
Напротив входной двери
Во многих культурах считается неудачным помещать этот предмет напротив входной двери. Тем самым вы якобы можете отразить от себя всю положительную энергию, которая приходит в дом. А зачем же нужно осознанно отказываться от хорошего?
Напротив кровати
Расположение зеркала напротив кровати также считается неудачным. Согласно примете, это может создать нестабильность в отношениях между людьми, живущими в этом доме, или привлечь негативную энергию. Также, если вы будете отражаться в поверхности зеркала, когда ляжете спать, это может плохо сказаться на качестве вашего отдыха и способствовать возникновению бессонницы.
Над кухонной плитой
Конечно, мы не знаем таких людей, которые бы решили расположить зеркало над плитой на кухне, но если вы захотите это сделать - лучше не стоит. Это также возникновение неприятностей и появление негативной энергии в доме. Не стоит помещать туда зеркало и с рациональной точки зрения. Оно может треснуть или даже разбиться от высоких температур.
В спальне
Мы уже говорили выше о том, что зеркало не стоит размещать напротив кровати. Однако неблагоприятным является и его появление в спальне в принципе. Это может провоцировать тревогу и возникновение неприятных ощущений, особенно, если зеркало хорошо просматривается с кровати.
Неблагоприятное направление
Во многих традициях существует понятие «неблагоприятного направления», которое основывается на системе феншуй. Согласно этому учению, не стоит размещать зеркало на юге или юго-западе квартиры. Из-за этого люди, живущие в этом помещении, могут ощущать постоянную усталость или пребывать в депрессии.
Вот некоторые рекомендации, куда можно вешать зеркала в доме
В гостиной
Размещение зеркала в гостиной может создавать ощущение простора и усиливать естественный свет в помещении. Также, зеркало в этой части дома создает уют и привлекает положительную энергию.
В ванной комнате
Зеркала в ванной комнате являются неотъемлемым элементом интерьера. Они не только помогают, когда нужно привести себя в порядок, но и создают ощущение хорошей освещенности.
Однако важно отметить, что далеко не все люди следуют суевериям. В конечном счете решение о том, где вы будете видеть свое отражение, остается на усмотрение владельца дома и зависит от его внутреннего психологического состояния.