ВИДЕО ⟩ Ученые поймали новый жуткий вид морских существ с 20 «руками»

The Antarctic strawberry feather star - это существо с 20 так называемыми «руками», которые могут достигать 20 см длиной. Официальное название новооткрытого вида - Promachocrinus fragarius.

Он относится к классу Crinoidea, в который входят морские звезды, морские ежи и морские огурцы, и является типом перьевой звезды - отсюда и менее формальное название «антарктическая перьевая звезда». Название Fragarius происходит от латинского слова fragum, что значит клубника.

Профессор морской биологии Университета Калифорнии в Сан-Диего Грег Роуз стал соавтором статьи о новом виде и опубликовал свои выводы в журнале Invertebrate Systematics в прошлом месяце.

По его словам, круглые выпуклости на теле звезды расположены там, где должны быть усики - торчащие из основы щупальцеобразные струны, но они были удалены, чтобы показать точки крепления.

«Мы убрали кучу усиков, чтобы вы могли видеть части, к которым они прикреплены, и это то, что похоже на клубнику», - сказал он.

Исследователь добавил, что усики имеют крохотные когти на конце, которые используются, чтобы держаться за морское дно. Так называемые руки - длинные и похожие на перья. Они помогают существу двигаться.

С этим открытием исследователи могут добавить восемь видов в категорию антарктических перьевых звезд, добавив четыре новых открытия и «воскресив» ранее обнаруженных животных.

«Итак, мы перешли от одного вида с 20 руками к восьми видам - шести с 20 руками и двух с 10 руками под названием Promachocrinus», - сказал Роуз.

Согласно исследованию, звезда была найдена где-то на глубине от 65 до 1170 метров.