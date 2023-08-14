Покровительство высших сил: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет сказочная жизнь с 14 августа

Известный астролог Тамара Глоба дает прогнозы по знакам Зодиака на каждый день. 14 августа, судя по расположению небесных светил, будет удачным для представителей трех знаков Зодиака, пишет teleprogramma.pro.

Под покровительством высших сил, своей друзей окажутся Близнецы, Львы и Весы. Они же будут в центре внимания в середине августа.

У Близнецов выдастся удачной вторая половина дня. Ожидаются интересные встречи и предложения.

Львы 14 августа будут в центре внимания. В зоне интересов их вкусы и стиль. Хороший день, чтобы обновить гардероб.