Опасная ситуация на музыкальном фестивале в Хельсинки: людей эвакуировали

Во время выступления немецкой группы Moderat прибыла охрана, чтобы вывести людей с концертной площадки Silver Arena. Группа продолжила выступление, сообщает Iltalehti.

«Когда артисты заметили, что зрителей становится все меньше, они спросили: "что здесь происходит», - рассказывает посетитель Flow, беседовавший с Iltalehti.

По его оценке, на площадке под навесом могло быть около тысячи человек, но точно не менее нескольких сотен. По его словам, группа не прекращала играть и во время эвакуации зрителей. Публике также не сообщили о происходящем.

Причиной эвакуации стал один из столбов, удерживающих навес, который, как оказалось, оторвался сверху. Столб удерживали четыре охранника.

Редакция Iltalehti связалась с представителем фестиваля Flow Эвой Пальмен. «Верхнее крепление одного из столбов ослабло, но столб был надежно закреплен на земле полутораметровыми кольями и не мог упасть. В качестве меры предосторожности территория была оцеплена. Этот и аналогичные крепления были проверены между выступлениями», - сообщила Эва Пальмен в сообщении. По ее словам, инцидент не привел к возникновению опасной ситуации.