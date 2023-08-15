Гороскоп на 15 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен. Овну будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Овну с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Овну преодолеть апатию и задаст завтрашнему дню нужный темп - энергичный, стремительный и позитивный. А еще лучше - потратить день на общение с интересными людьми. Завтра высока вероятность завести не только интересное, но и полезное знакомство!

Телец. В делах Телец будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Тельцу завтра потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Телец придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать завтра. И правильно! В другой день у Тельца это получится лучше.