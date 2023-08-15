Гороскоп на 15 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

В гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, завтра вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью.
Овен. Овну будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Овну с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Овну преодолеть апатию и задаст завтрашнему дню нужный темп - энергичный, стремительный и позитивный. А еще лучше - потратить день на общение с интересными людьми. Завтра высока вероятность завести не только интересное, но и полезное знакомство!
Телец. В делах Телец будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Тельцу завтра потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Телец придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать завтра. И правильно! В другой день у Тельца это получится лучше.
Близнецы. Близнецам, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от них соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Близнецам будет лучше потратить этот день на себя, и, по возможности, не браться за большие и ответственные проекты. Лучше уж просто отдохнуть, чем наломать полный кузов дров. Куда их потом девать эти дрова?
Рак. Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Раку покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Раку не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову завтра, будут сродни фантастическим мечтам - то есть весьма далеки от того, что диктует реальность. В такие дни хорошо отдыхать или медитировать, но уж никак не претворять свои идеи в жизнь!
Лев. Лучшим режимом, в котором Лев сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Лев сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация завтра не потребует от Льва работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно - такая уж особенность у этого дня!
Дева. Дева рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах - например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, - и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют завтра Деве быть собранной и внимательной, даже несмотря на то, что день ее к этому, увы, совершенно не склоняет.
Весы. В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Весы, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Весы встретятся; вопросы, которые им придется решать; ситуация, с которой они столкнутся, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Весами на завтра. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Весов свежую струю!
Скорпион. Скорпион может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Скорпиону удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать завтра, - это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно завтра нужно Скорпиону как никогда.
Стрелец. Время работает против Стрельца: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Стрельцу завтра может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман. Причина же этого проста - ваша собственная неорганизованность и импульсивность. Такой уж завтра день...
Козерог. Козерогу следует иметь в виду + в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу споры завтра способны так, что не то что на истину + на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Козерога на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Козерогу потребуется немало времени, нервов и сил. Гораздо лучше направить свою взрывную энергию на что-нибудь полезное и позитивное, в этом случае звезды обещают вам очень серьезный успех!
Водолей. Водолею следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Водолея: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Водолею завтра не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы + если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.
Рыбы. Рыбы не будут настроены на трудовые подвиги. Наоборот, они могут чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будут склонны делать небрежно. День пройдет у них под девизом: «Не откладывай на послезавтра то, что можно отложить на послепослезавтра». Так что если у Рыб есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из них завтра все равно не лучший, а вот отдохнуть им не помешает, сообщает 1001goroskop.ru.