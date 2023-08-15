Любимая жителями Эстонии группа ПараТайн выпустила долгожданный клип на летнюю песню «Драйв»!

«Это были незабываемые съемки, ведь в них не было игры и пафоса. Здесь мы настоящие: наши семейные ценности, нежность, эмоции, наш безудержный драйв и, конечно же, любовь, проявляются в каждом кадре!» - делятся своими эмоциями артисты.

И, видимо, ребята не лгут, ведь Ангелина и Александр не скрывают, что они пара и у них есть сын по имени Дейвид, который тоже принял участие в съемках видео.

Роль шамана в клипе исполнил талантливейший музыкант, перкуссионист Илья Покровский, который работает с известной группой A'Studio и певцом Димашем Кудайбергеном.

Известный и очень талантливый фотограф Катерина Ясинская, родом из Минска, взяла на себя роль оператора, реализовав идею по максимуму.

«Мы знаем, что счастье любит тишину, но в наше время, когдa все менее актуальным становятся живое общение и эмоции, реальные чувства, наконец, все меньше принято говорить о традиционных семьях (мама, папа и плод их любви), нам захотелось напомнить этим видеороликом о том, как это всё важно, а главное, как же кайфово, когда каждый член семьи это ценит и старается сохранить!» - пишут в своих соцсетях участники группы.

Каждая работа для ребят это не только творческий порыв, это ещё и возможность поговорить со своим слушателем, донести важные мысли, которые их волнуют. На этот раз послание таково:

«Кайфуйте, кто как умеет, любите, кто кого хочет, находите счастье в том, что вам его приносит, но главное помните, после нас жизнь продолжится, а вот какой она будет для наших детей - зависит от нас самих же!»