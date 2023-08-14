ВИДЕО ⟩ Уже на этой неделе! Армин ван Бюрен приглашает на свое шоу в Ригу!

18 августа на концертной площадке Wondersala (Рига) выступит популярный нидерландский диджей и продюсер электронной музыки Армин ван Бюрен.
Армин ван Бюрен на сегодняшний день является одним из самых востребованных диджеев в мире уже более 20 лет. Он занимал первое место в ежегодном опросе Mag Top 100 DJs пять раз.
Диджей, номинированный на Грэмми, ведет еженедельное радио-шоу A State of Trance, которое слушают более 44 миллионов человек более чем в 84 странах мира. Он также является соучредителем Armada Music, крупнейшего независимого лейбла танцевальной музыки в мире.
Как исполнитель, Армин был хэдлайнером множества шоу на ведущих фестивалях и площадках по всему миру, включая Electric Daisy Carnival (Лас-Вегас, Нью-Йорк), Ultra Music Festival (Майами) и Tomorrowland (Бельгия).
На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов — «76» (2003), Shivers (2005), Imagine (2008), Mirage (2010), Intense (2013), Embrace (2015) и Balance (2019), которые песни которых присутствовали в топах на всех музыкальных платформах разных стран.