ВИДЕО ⟩ Супруг солистки Vanilla Ninja преподнес их дочери необычный подарок: надеюсь, со временем он станет для нее более ценным

По словам Эгерта, эта песня родилась вместе с его дочерью Милли. «Впервые я сыграл для нее мелодию на пианино, когда ей было несколько дней от роду. Но закончить песню удалось только сейчас, к ее третьему дню рождения», - говорит Эгерт.

В клипе на песню запечатлены первые годы жизни отца и дочери. «Я надеюсь, что это тот подарок на день рождения, который со временем будет становиться для нее все более и более ценным».

Общее время препровождения Эгерта и Милли и раньше вызывало большой интерес у поклонников музыканта. В апреле отец и дочь вместе отправились в Грузию. «Когда родился мой первый ребенок, я понял, что должен показать ей эту прекрасную страну до того, как ей исполнится три года», - сказал музыкант.