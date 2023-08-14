Сегодня вышла новая песня Эгерта Милдера Milli's Song, которая стала неожиданным подарком для его трехлетней дочери, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Супруг солистки Vanilla Ninja преподнес их дочери необычный подарок: надеюсь, со временем он станет для нее более ценным
По словам Эгерта, эта песня родилась вместе с его дочерью Милли. «Впервые я сыграл для нее мелодию на пианино, когда ей было несколько дней от роду. Но закончить песню удалось только сейчас, к ее третьему дню рождения», - говорит Эгерт.
В клипе на песню запечатлены первые годы жизни отца и дочери. «Я надеюсь, что это тот подарок на день рождения, который со временем будет становиться для нее все более и более ценным».
Общее время препровождения Эгерта и Милли и раньше вызывало большой интерес у поклонников музыканта. В апреле отец и дочь вместе отправились в Грузию. «Когда родился мой первый ребенок, я понял, что должен показать ей эту прекрасную страну до того, как ей исполнится три года», - сказал музыкант.
Музыкант Эгерт Милдер женился на Пирет Ярвис (сейчас Ярвис-Мильдер), участнице группы Vanilla Ninja, в августе 2017 года в Грузии. В конце августа 2020 года в семье Пирет и Эгерта родился первенец - дочь Милли. В этом году родился их второй ребенок, сын Макс Мильдер.