МИД Великобритании предостерегает: отложите поездки в Швецию!

Великобритания обновила свои рекомендации по поездкам в Швецию в связи с возросшей угрозой терроризма, пишет Iltalehti.

На сайте Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что существует высокая вероятность того, что террористы попытаются совершить нападения в Швеции: «Нападения могут быть беспорядочными и происходить в местах, предпочитаемых иностранцами».

Хенрик Ландерхольм, советник по национальной безопасности Швеции, прокомментировал, что обновление рекомендаций Великобритании по поездкам является следствием ухудшения ситуации с безопасностью в Швеции. Изменение ситуации с безопасностью было вызвано скандалом, разразившимся в конце июня этого года, когда гражданин Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги ислама - Корана - и сжег их в одной из мечетей Стокгольма. Он поклялся повторить этот поступок.

Хенрик Ландерхольм добавил, что также возросла угроза для шведов за рубежом. По его словам, есть признаки того, что террористы планируют нападения на Швецию за рубежом.

«Правительство и власти следят за развитием событий и совместно с международными партнерами принимают различные меры для защиты шведов за рубежом и для борьбы с враждебными актами на территории Швеции», - сказал Ландерхольм.