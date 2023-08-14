ФОТО ⟩ Розовое мини и ботфорты: сногшибательная Санна Марин на музыкальном фестивале Flow

Марин уже в пятницу, 11 августа, впечатлила всех своим прозрачным вечерним платьем. Во второй же день фестиваля политик была одета в короткое розовое платье без рукавов и черные замшевые сапоги выше колена. Она наслаждалась праздничной атмосферой вместе с заместителем мэра Хельсинки по вопросам культуры и отдыха Насимой Размияр.