Пн, 14.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Розовое мини и ботфорты: сногшибательная Санна Марин на музыкальном фестивале Flow

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Санна Марин.
Санна Марин. Фото: AFP

В прошедшие выходные, с 11 по 13 августа, в Хельсинки прошел ежегодный музыкальный фестиваль Flow. Среди посетителей была замечена бывшый премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет Iltalehti.

Марин уже в пятницу впечатлила своим прозрачным вечерним платьем, фото которого она поделилась в разделе историй в Instagram.

Марин уже в пятницу, 11 августа, впечатлила всех своим прозрачным вечерним платьем. Во второй же день фестиваля политик была одета в короткое розовое платье без рукавов и черные замшевые сапоги выше колена. Она наслаждалась праздничной атмосферой вместе с заместителем мэра Хельсинки по вопросам культуры и отдыха Насимой Размияр.

Размияр поделилась их совместной фотографией в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив фестиваль за чудесное времяпрепровождение. А Марин опубликовала эту же фотографию у себя в Stories.

В комментариях одни комплименты: «Вау, вы такие стильные!» - пишет пользовательница Instagram. «Две самые красивые женщины Финляндии», - добавляет другой.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх