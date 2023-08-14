Когда Евровидение не прошло даром: композиция «Ча-ча-ча» финского рэпера бьет рекорды прослушиваний

В прошлую пятницу она преодолела границу в 100 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify.

11 августа у песни было 100 104 194 прослушивания, пишет Yle.

«Ча-ча-ча» - это первая песня на финском языке, которой удалось добиться подобной популярности и преодолеть барьер в сто миллионов прослушиваний на Spotify.

На платформе YouTube версию хита для Евровидения прослушали свыше 23 миллионов раз, всего в общей сложности различные вариации песни собрали более 40 миллионов прослушиваний. Таким образом победительница конкурса Loreen осталась позади, ее еврохит был включен более 18 миллионов раз.

Хит финского рэпера может раскачать любой танцпол, его часто заказывают в ночных клубах Эстонии и публика на «ура» воспринимает песню, если она звучит на частных мероприятиях.