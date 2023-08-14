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ФОТО ⟩ Ревнивый финн трижды выстрелил эстонцу в голову из пневматического оружия

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Фото: Elu24 kollaaž

«Женщина предупредила меня, что будет драка, но я не думал, что все будет так!» - говорит эстонец, который ввязался в драку с финнами, принимавшими наркотики, пишет Elu24.

Гуннар, проживающий в Финляндии, рассказал редакции Elu24, что 6 августа около 5 часов утра он ехал на своем автомобиле в Тиккурила (Вантаа), когда заметил женщину лет двадцати, голосующую на обочине дороги. Мужчина бросился на помощь женщине с большой сумкой, сидевшей на корточках на обочине дороги, согласился подвезти ее и выслушал ее проблемы.

«Женщина сказала, что поссорилась с мужем, ей некуда идти и она не знает, что делать дальше», - рассказывает Гуннар. После некоторого времени жалоб женщина попросила заехать на заправку, чтобы сходить в туалет и в магазин.

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