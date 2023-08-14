ФОТО ⟩ Ревнивый финн трижды выстрелил эстонцу в голову из пневматического оружия

Гуннар, проживающий в Финляндии, рассказал редакции Elu24, что 6 августа около 5 часов утра он ехал на своем автомобиле в Тиккурила (Вантаа), когда заметил женщину лет двадцати, голосующую на обочине дороги. Мужчина бросился на помощь женщине с большой сумкой, сидевшей на корточках на обочине дороги, согласился подвезти ее и выслушал ее проблемы.