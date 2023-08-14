СМОТРИ ⟩ Беременная эстонская актриса Марта Лаан поделилась красивыми фотографиями с пляжа

Актриса Марта Лаан в начале лета объявила о том, что ждет ребенка. Теперь она делится в Instagram красивыми фотографиями будучи в положении.

«Слёзы выступили на глазах», - комментирует подруга Марты Миа. «Ты богиня, Марта», - пишет другая.

В мае Марта Лаан сообщила журналу Kroonika, что слухи о ее беременности - правда. «Да, действительно так, я очень рада, но в данный момент не хочу на этой теме останавливаться», - сказала она.

38-летняя Марта Лаан окончила актерский факультет Эстонской академии музыки и театра в 2010 году. Осенью того же года она начала работать в Эстонском драматическом театре. Помимо ролей в театре и кино, Лаан также сыграла в нескольких сериалах, таких как Ohtlik lend, Kättemaksukontor, Kodu keset linna, Parim enne и Õnne 13.