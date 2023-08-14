«Я поняла, что могу потерять всё». МакSим рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью

Певица призналась, что ей казалось, что алкоголь может помочь ей решить проблемы. «Это такая иллюзия, что сейчас ты переживаешь из-за чего-то, навалилось много проблем, но выпьешь и по крайней мере только завтра к ним вернёшься. А завтра проблема вырастает в два раза, решать ее уже гораздо сложнее», - рассказала она.

По словам певицы, она почувствовала, что из-за зависимости от неё отворачиваются все - друзья, семья. «Ты остаёшься совсем один. Я поняла, что могу потерять всё».

Марина Абросимова добавила, что в клинике она лежала вместе с известными людьми, которых все знают, при этом они были уже на той стадии, когда «потеряли всё». «Им определенно во много раз сложнее, чем мне», - сказала певица, не называя их имён.

Марину поддерживают друзья и поклонники, многие коллеги также высказались в её поддержку публично. Больше всего певице помогает её отец, который сам страдал от алкогольной зависимости, когда Марина Абросимова была ещё маленькой. Когда ей было семь лет, он полностью отказался от алкоголя и до сих пор ничего не употребляет. «Сейчас папа поддерживает меня, даёт советы, рассказывает, что сам чувствовал, - он помнит всё до мельчайших подробностей», - сказала она.