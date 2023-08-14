Стало известно о работе над второй частью фильма «Барби»

Как уточнило издание, с командой, которая работала над фильмом, вышедшим в мировой кинопрокат во второй половине июля, связались для обсуждения съемок продолжения картины.

«Эта идея пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть», - указал источник. Он добавил, что команде были направлены электронные письма, но детали проекта должны быть доработаны.