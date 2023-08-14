Эксперты предупреждают: эта популярная диета может привести к бесплодию

Так, подсчитано, что одна из десяти американок придерживается интервального голодания. Уверены, и среди жителей Европы найдется немало адептов этой модной диеты. Но, как оказалось, она грозит миллионам женщин по всему миру крайне неприятными последствиями. Ученые бьют тревогу: интервальное голодание в течение длительного времени способно повлиять на гормоны, нормализующие менструальный цикл. В результате чего месячные могут стать нерегулярными или пропасть вовсе - вместе с овуляцией и надеждами забеременеть.

Слишком долгое и жесткое голодание может нарушить выработку двух важных для здорового цикла гормонов - лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ). Дело в том, что при регулярном отказе от пищи на длительное время мы вынуждаем организм функционировать без надлежащих питательных веществ. А их бесперебойная поставка отвечает в том числе и за выработку гормонов.

Женское здоровье. Снимок иллюстративный. Фото: Pormezz/Shutterstock

Нерегулярные менструации в свою очередь могут привести к более высоким рискам рака яичников, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и проблем с ментальным здоровьем. Диетолог Кэролин Уильямс не рекомендует интервальное голодание женщинам, у которых и так наблюдаются нерегулярные месячные, беременным или планирующим забеременеть, а также тем, у кого есть история расстройств пищевого поведения.

Еще один немаловажный фактор: ограничивая время приема пищи, мы зачастую автоматически уменьшаем и количество калорий. Тем временем диетолог напоминает: любая цифра меньше 1200 калорий в день недостаточна для организма взрослого человека.

«Если вы чувствуете усталость, это признак того, что вы недоедаете. Чтобы ваше тело могло нормально работать, необходимо потреблять достаточное количество калорий», - рассказала она изданию Daily Mail. Также, чтобы предотвратить гормональные сбои, стоит обратить внимание на качество употребляемой пищи: Кэролин советует продукты, богатые клетчаткой, белком, витаминами и жирными омега-3 кислотами.

Полезный обед. Снимок иллюстративный. Фото: Ground Picture/Shutterstock