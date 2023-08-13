СУМАСШЕДШАЯ ЭНЕРГЕТИКА! ⟩ The Weeknd провел магический ритуал перед таллиннской публикой

The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Концерт The Weeknd, распроданный за две недели, потряс Певческое поле до основания. Декорации представляли собой произведение искусства. Сцена была украшена гигантским металлическим силуэтом города. Неужели это родной город артиста - Торонто? Но The Weeknd не рассказывает таких одноразовых историй. Сцена представляла собой апокалиптический город, в котором соседствовали известные достопримечательности из разных городов. С массивной сцены далеко в толпу тянулся длинный язык, и солист буквально превратился в активного коммуникатора. Он был настолько присутствующим и сопричастным, насколько это вообще возможно!

The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Впечатления от концерта даже нельзя сравнить с возможностью слушать музыку просто ради того, чтобы слушать, потому что здесь гораздо больше измерений - это и яркая энергетика исполнителя, массивная художественная инсталляция и световое шоу невероятной красоты.

The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

В роли танцоров The Weeknd вывел на сцену многочисленную армию белых ангелов. И хотя ключевым компонентом глобального успеха The Weeknd, несомненно, является то, что голос Тесфайе и его подход к музыке просто безумно сексуальны, он также вложил в это зрелище апокалиптические послания и множество смыслов.

The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Как дань уважения Daft Punk, а также отсылка к собственной карьере, которая началась анонимно, солист вышел на сцену в металлической маске робота. Весь в белом, как мессия. Он снял маску в 22:22. Как вы думаете, это совпадение? С The Weeknd ничего не бывает случайным. Магический ритуал и нумерологическая последовательность 2 - это вызов и его принятие. 2 несет в себе силу и любовь. 2 также является числом интуиции - оно сопровождается более сильной интуицией, чем любое другое число. 2 - это число сообщества, которое опирается на эмпатию. И хотя Абель Тесфайе сам по себе немного шут - скандальная звезда, имеющая славу не самого красивого человека в мире, - мистические послания - это именно то, что он любит. Еще больше любви! И народ понял.

Если и можно что-то сказать об этом музыкальном безумии, так это то, что, пожалуй, слишком много всего происходило одновременно. Иногда казалось, что вот-вот свернешь или вывернешь себе шею, но все равно не сможешь увидеть всего, что происходит на сцене. С другой стороны, зрелищность шоу - это, безусловно, один из козырей, наряду с великолепной музыкой и харизмой, который заставляет зрителей по всему миру сходить с ума по The Weeknd.

Концерт The Weeknd был настолько плотно наполнен тайнами и закодированными посланиями, что радость от их разгадывания будет радовать поклонников еще не одну неделю.