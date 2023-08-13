СУМАСШЕДШАЯ ЭНЕРГЕТИКА! ⟩ The Weeknd провел магический ритуал перед таллиннской публикой

Публика была ошеломлена. Как это возможно, чтобы музыкант, находящийся на пике своей славы, счел эстонскую аудиторию настолько важной, что решил выступить на эстонском языке? Это казалось невозможным. Звезда группы The Weeknd Абель Тесфайе крикнул со сцены: «Я хочу видеть ваши руки! Где ваши руки?» Большая часть аудитории не могла поверить своим ушам, пишет Elu24.
Руки, конечно, появились. Потому что публика была настолько разогрета и настолько увлечена, что практически весь концерт прошел как одна минута. В то же время Тесфайе понимал, что публика не слишком довольна его попытками понять язык. Тем не менее, они были впечатлены его энергией и непосредственной манерой поведения, сочетавшей в себе ауру саркастически самодовольной звезды и смелость посмеяться над собой. Неплохо. Ликующая аудиория насчитывала 55 000 человек.
Белые одежды Тесфайе намекали на апокалиптические послания. Все эти военные карманы и детали, белые перчатки, маска и жезл в руке... Именно так мог бы выглядеть музыкант в постапокалиптическом мире.
Во всем этом музыкальном фейерверке не было ни одного спокойного момента, даже во время более лирических песен накал оставался высоким. Хит за хитом, сумасшедшая энергетика, превосходный звук и один сюрприз за другим. И публика ревела не только во время Blind Blind Lights, Die For You, In Your Eyes и Starboy, но и практически на протяжении всего концерта. И, конечно, зрители танцевали - это была одна большая дикая вечеринка. Но такие песни, как Can't Feel My Face, нельзя слушать спокойно! The Weeknd знал, как завести и держать публику. Песни сливались воедино с интерлюдиями, которые невозможно услышать нигде, кроме как вживую, и каждый раз, когда ты узнавал знакомый начальный ритм, тебя охватывала бесконечная волна ликования.