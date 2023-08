СУМАСШЕДШАЯ ЭНЕРГЕТИКА! ⟩ The Weeknd провел магический ритуал перед таллиннской публикой

Во всем этом музыкальном фейерверке не было ни одного спокойного момента, даже во время более лирических песен накал оставался высоким. Хит за хитом, сумасшедшая энергетика, превосходный звук и один сюрприз за другим. И публика ревела не только во время Blind Blind Lights, Die For You, In Your Eyes и Starboy, но и практически на протяжении всего концерта. И, конечно, зрители танцевали - это была одна большая дикая вечеринка. Но такие песни, как Can't Feel My Face, нельзя слушать спокойно! The Weeknd знал, как завести и держать публику. Песни сливались воедино с интерлюдиями, которые невозможно услышать нигде, кроме как вживую, и каждый раз, когда ты узнавал знакомый начальный ритм, тебя охватывала бесконечная волна ликования.