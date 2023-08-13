Вс, 13.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
СУМАСШЕДШАЯ ЭНЕРГЕТИКА! ⟩ The Weeknd провел магический ритуал перед таллиннской публикой
Фото: Dmitri Kotjuh
Кристина Херодес
, журналист
Facebook Twitter
Comments

Публика была ошеломлена. Как это возможно, чтобы музыкант, находящийся на пике своей славы, счел эстонскую аудиторию настолько важной, что решил выступить на эстонском языке? Это казалось невозможным. Звезда группы The Weeknd Абель Тесфайе крикнул со сцены: «Я хочу видеть ваши руки! Где ваши руки?» Большая часть аудитории не могла поверить своим ушам, пишет Elu24.

Руки, конечно, появились. Потому что публика была настолько разогрета и настолько увлечена, что практически весь концерт прошел как одна минута. В то же время Тесфайе понимал, что публика не слишком довольна его попытками понять язык. Тем не менее, они были впечатлены его энергией и непосредственной манерой поведения, сочетавшей в себе ауру саркастически самодовольной звезды и смелость посмеяться над собой. Неплохо. Ликующая аудиория насчитывала 55 000 человек.

The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Белые одежды Тесфайе намекали на апокалиптические послания. Все эти военные карманы и детали, белые перчатки, маска и жезл в руке... Именно так мог бы выглядеть музыкант в постапокалиптическом мире. 

Во всем этом музыкальном фейерверке не было ни одного спокойного момента, даже во время более лирических песен накал оставался высоким. Хит за хитом, сумасшедшая энергетика, превосходный звук и один сюрприз за другим. И публика ревела не только во время Blind Blind Lights, Die For You, In Your Eyes и Starboy, но и практически на протяжении всего концерта. И, конечно, зрители танцевали - это была одна большая дикая вечеринка. Но такие песни, как Can't Feel My Face, нельзя слушать спокойно! The Weeknd знал, как завести и держать публику. Песни сливались воедино с интерлюдиями, которые невозможно услышать нигде, кроме как вживую, и каждый раз, когда ты узнавал знакомый начальный ритм, тебя охватывала бесконечная волна ликования.

The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Концерт The Weeknd, распроданный за две недели, потряс Певческое поле до основания. Декорации представляли собой произведение искусства. Сцена была украшена гигантским металлическим силуэтом города. Неужели это родной город артиста - Торонто? Но The Weeknd не рассказывает таких одноразовых историй. Сцена представляла собой апокалиптический город, в котором соседствовали известные достопримечательности из разных городов. С массивной сцены далеко в толпу тянулся длинный язык, и солист буквально превратился в активного коммуникатора. Он был настолько присутствующим и сопричастным, насколько это вообще возможно!

The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Впечатления от концерта даже нельзя сравнить с возможностью слушать музыку просто ради того, чтобы слушать, потому что здесь гораздо больше измерений - это и яркая энергетика исполнителя, массивная художественная инсталляция и световое шоу невероятной красоты. 

The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

В роли танцоров The Weeknd вывел на сцену многочисленную армию белых ангелов. И хотя ключевым компонентом глобального успеха The Weeknd, несомненно, является то, что голос Тесфайе и его подход к музыке просто безумно сексуальны, он также вложил в это зрелище апокалиптические послания и множество смыслов.

The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh
The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh

Как дань уважения Daft Punk, а также отсылка к собственной карьере, которая началась анонимно, солист вышел на сцену в металлической маске робота. Весь в белом, как мессия. Он снял маску в 22:22. Как вы думаете, это совпадение? С The Weeknd ничего не бывает случайным. Магический ритуал и нумерологическая последовательность 2 - это вызов и его принятие. 2 несет в себе силу и любовь. 2 также является числом интуиции - оно сопровождается более сильной интуицией, чем любое другое число. 2 - это число сообщества, которое опирается на эмпатию. И хотя Абель Тесфайе сам по себе немного шут - скандальная звезда, имеющая славу не самого красивого человека в мире, - мистические послания - это именно то, что он любит. Еще больше любви! И народ понял. 

Если и можно что-то сказать об этом музыкальном безумии, так это то, что, пожалуй, слишком много всего происходило одновременно. Иногда казалось, что вот-вот свернешь или вывернешь себе шею, но все равно не сможешь увидеть всего, что происходит на сцене. С другой стороны, зрелищность шоу - это, безусловно, один из козырей, наряду с великолепной музыкой и харизмой, который заставляет зрителей по всему миру сходить с ума по The Weeknd.

Концерт The Weeknd был настолько плотно наполнен тайнами и закодированными посланиями, что радость от их разгадывания будет радовать поклонников еще не одну неделю.

The Weeknd.
The Weeknd. Фото: Dmitri Kotjuh
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх