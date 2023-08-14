Гороскоп на 14 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

Козерог

Козерог будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то в этот день он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Козерог невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Водолей

Водолей будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами - просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Хороший день для того, чтобы Водолей разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Водолей не прогадает!

Рыбы