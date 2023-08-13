ФОТО ⟩ Эстонский актер спас свадьбу лучшего друга: узнайте, что он сделал!

«Это здорово, когда ты женат. В конце концов, у нас в семье все носят одну фамилию, - признается тренер по танцам Майрольд Миллерт, который 5 августа вступил в брак со своей давней возлюбленной Трийн Саар. - Когда мы начали планировать свадьбу, то сразу решили, что она должна состояться в конце июля или в начале августа. 5 августа показалось нам прекрасной датой, к тому же это годовщина свадьбы бабушки и дедушки Трийн!»