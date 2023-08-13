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ФОТО ⟩ Эстонский актер спас свадьбу лучшего друга: узнайте, что он сделал!

Мерилин Няреп
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Трийн и Майрольд Миллерт.
Трийн и Майрольд Миллерт. Фото: Karin Henn (Karin Henn Photography)

«Сначала я смеялся, а Трийн была очень спокойна. Потом я понял, что волнуюсь, паника нарастала», - рассказывает новобрачный Майрольд Миллерт, объясняя, что произошло в день свадьбы, пишет Elu24.

«Это здорово, когда ты женат. В конце концов, у нас в семье все носят одну фамилию, - признается тренер по танцам Майрольд Миллерт, который 5 августа вступил в брак со своей давней возлюбленной Трийн Саар. - Когда мы начали планировать свадьбу, то сразу решили, что она должна состояться в конце июля или в начале августа. 5 августа показалось нам прекрасной датой, к тому же это годовщина свадьбы бабушки и дедушки Трийн!»

Tрийн и Майрольд Миллерт.
Tрийн и Майрольд Миллерт. Фото: Karin Henn (Karin Henn Photography)
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