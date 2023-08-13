КУДА ДЕЛА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ? ⟩ Известный финский хоккеист после развода оставил эстонскую жену без дома

Бракоразводный процесс между эстонкой Хеленой Койву и финской хоккейной звездой Микко Койву принял новый оборот. Хелену Койву обвиняют в нерациональных тратах миллиона долларов, а Микко Койву - в романах на стороне во время брака. «Долгое время ситуация была неясной, и мы пытались найти решение, например, с помощью семейной терапии. Но потом выяснилось, что у Микко был очередной роман с некой Натали», - рассказывает Хелена Койву финским СМИ.