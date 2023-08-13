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КУДА ДЕЛА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ? ⟩ Известный финский хоккеист после развода оставил эстонскую жену без дома

Стен Таливеэ
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Хелена Койву с бывшим мужем Микко.
Хелена Койву с бывшим мужем Микко. Фото: Helena Koivu erakogu / Kirk Irwin / Getty Images / AFP / Scanpix / Elu24 kollaaž

Бракоразводный процесс между эстонкой Хеленой Койву и финской хоккейной звездой Микко Койву принял новый оборот. Хелену Койву обвиняют в нерациональных тратах миллиона долларов, а Микко Койву - в романах на стороне во время брака. «Долгое время ситуация была неясной, и мы пытались найти решение, например, с помощью семейной терапии. Но потом выяснилось, что у Микко был очередной роман с некой Натали», - рассказывает Хелена Койву финским СМИ.

Бракоразводный процесс между эстонкой Хеленой Койву и финской хоккейной звездой Микко Койву принял новый оборот, пишет Elu24. Хелену Койву обвиняют в нерациональных тратах миллиона долларов, а Микко Койву в романах на стороне во время брака. «Долгое время ситуация была неясной, и мы пытались найти решение, например, с помощью семейной терапии. Но потом выяснилось, что у Микко был очередной роман с некой Натали», - рассказывает Хелена Койву финским СМИ.

Согласно последним новостям, суд постановил, что дети будут жить в финском городе Турку и будут переданы на воспитание отцу. Согласно решению суда, мужчина в течение нескольких лет выплатил своей бывшей в общей сложности 1 838 756 долларов на различные расходы. Кроме того, Хелена должна была съехать из общего дома супругов в Америке и отказаться от своего автомобиля.

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