ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Хайди Клум отдыхает топлес с детьми и мужем

50-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум заметили топлес во время отдыха с мужем Томом Каулитцом в Италии. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов и телеведущая обнажила грудь на пляже, где присутствовали ее дети от предыдущих союзов и муж Том Каулитц. Звездная семья отдыхала на острове Капри.

Хайди была в черном бикини и с распущенными волосами. А музыкант выбрал для итальянского отдыха голубые шорты и солнцезащитные очки.

Впоследствии семья наслаждалась обедом на берегу океана с матерью Хайди Клум.