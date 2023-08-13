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ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Хайди Клум отдыхает топлес с детьми и мужем

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: DGP/IS/MPI/Capital Pictures

Звездную семью «поймали» папарацци на острове Капри, пишет focus.ua.

50-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум заметили топлес во время отдыха с мужем Томом Каулитцом в Италии. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов и телеведущая обнажила грудь на пляже, где присутствовали ее дети от предыдущих союзов и муж Том Каулитц. Звездная семья отдыхала на острове Капри.

Хайди была в черном бикини и с распущенными волосами. А музыкант выбрал для итальянского отдыха голубые шорты и солнцезащитные очки.

Впоследствии семья наслаждалась обедом на берегу океана с матерью Хайди Клум.

Том Каулитц и немецкая топ-модель поженились в 2019 году. Это третий брак для звезды подиумов, которая воспитывает четырех детей от предыдущих союзов. Общих наследников у супругов пока нет.

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