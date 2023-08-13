Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 августа 2023 года

Многие люди в этот период находятся в состоянии эмоционального напряжения, сложно понять свои чувства и потребности. Соединение новолуния и Черной Луны (Лилит) вблизи ретро-Венеры подталкивает к необдуманным тратам, потерям имущества или денег. Такие риски достаточно высоки всю неделю, поэтому необходимо приложить максимум психических усилий и контролировать себя с точки зрения господства над собственными желаниями и аппетитами.

Лучше не принимать ответственные решения, исключить импульсивные действия. Время разочарований, беспокойства, беспричинной тревоги, но и неожиданные, приятные, на первый взгляд, ситуации, также возможны. Однако в основном это искушения и соблазны, которые позже обернутся неприятностями.

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ОВЕН

Учитывая особенности периода, для вас он может стать вполне гармоничным. Энергии достаточно для того, чтобы за неделю выполнить план нескольких месяцев. Вам может захотеться внезапно сменить место работы или даже род деятельности. Но сейчас не время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной жизни. На предпринимателей навалится куча проблем, но вы в силах их разрешить. Возможно, придется заниматься текущей организационной работой, а также различными мероприятиями, связанными с недвижимостью.

ТЕЛЕЦ