ОТПУСК В ГРЕЦИИ ⟩ Эстонская красотка рассказала, за сколько купила купальник на Миконосе: вы ахнете!

Эрна Хуско, блогер и адепт фитнеса, отдыхает в Греции. Хуско поделилась своими впечатлениями от поездки в социальных сетях и призналась поклонникам, что не все идет по плану, пишет Elu24.

Эрна откровенно рассказала о том, что крапивница на ее ноге - результат ожога медузы. Некоторые поклонники пытались с ней спорить и сомневались, кусает ли вообще медуза, но Хуско настаивала: «Она меня обожгла, я ее не видела, но думаю, что это была медуза».

Кроме того, в пылу поездки Хуско умудрилась забыть бикини, так что ей пришлось на месте покупать новый купальник. Поскольку остров Миконос популярен среди туристов, а цены здесь могут высоки, то ей пришлось выложить пару сотен евро за новое бикини.

«Я забыла взять с собой на пляж бикини, поэтому я купила новое и заплатила пару сотен евро, потому что это Миконос», - пишет она.

Фото: Kuvatõmmis Erna Husko Instagramist / Elu24 Kollaaž

Однако, судя по всему, Эрна обладает хорошим вкусом и любит дорогие вещи, потому что на острове Миконос есть магазин Calzedonia, где можно приобрести бикини всего за 61 евро.

Местный бренд Inn Mykonos продает аналогичный комплект за 232 евро - похоже, что Хуско предпочла именно его.

Хуско не скрывает от своих поклонников, что во время путешествий ей нравится баловать себя тем, чего она действительно хочет. И деньги здесь не главное.

«После этой поездки мы надолго завяжем с ресторанами и едой. Несмотря на то что ужин в Миконосе стоит сотни евро, я без колебаний променяю его на домашнюю говядину с рисом», - уверяет Эрна.