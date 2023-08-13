Как приготовить омлет: семь лучших рецептов

Начнем с вопроса на засыпку. Как вы думаете, какую страну можно назвать родиной омлета? Мы знаем, что он может показаться странным, ведь всем известно, что это Франция.
Если бы не одно но: так яйца готовили задолго до французов. Например, древние римляне тоже знали, как приготовить омлет. А вот более современный вариант омлета действительно родом из Франции.
С приготовлением настоящего омлета во Франции строго. Это первое блюдо, которое должен научиться готовить уважающий себя повар. Взбивать яйца можно только вилкой, а жарить - исключительно на сковороде с толстым дном и только на сливочном масле. И никаких добавок. Вот так и выглядит оригинальный омлет.
Но мы с вами не французы. Нам позволено взбивать миксером, добавлять любимые специи и начинку, жарить на той сковороде, которая имеется в доме. Если вы готовы нарушать традиции, чтобы приготовить не просто взбитые яйца, а вкусный омлет, вот несколько потрясающих рецептов от sovkusom.ru!
Как приготовить омлет: 7 интересных рецептов на любой вкус
Как в детстве
Румяная корочка и воздушность - две основных характеристики, с которыми ассоциируется омлет, который когда-то всем нам готовили в детстве. И хотя те времена ушли безвозвратно, приготовить пышный омлет на завтрак может каждый.
Ингредиенты
4 яйца
150 мл молока
20 г сливочного масла
1 ч. л. растительного масла
0,5 ч. л. соли
Приготовление
Размешайте яйца, добавьте молоко и соль, еще раз просто перемешайте.
Возьмите форму для запекания, смажьте ее растительным маслом, вылейте размешанную массу и отправьте в духовку на 20 минут выпекаться при температуре 250 °С. Заметите румяную корочку - смело вынимайте омлет из духовки.
Полейте его сверху растопленным сливочным маслом.
С ветчиной и сыром
Его еще называют «Кальцоне». Внешний вид не совсем обычный, ведь формой омлет напоминает чебурек. Многие любят его за сочность.
Ингредиенты
2 яйца
2-3 ст. л. молока
1-2 ст. л. пшеничной муки
75-100 г твердого сыра
1 щепотка соли
15 г растительного масла
50-75 г ветчины
зелень по вкусу
Приготовление
Подогрейте молоко. Вбейте в него яйца и добавьте соль. Постепенно подсыпайте муку. Отставьте массу в сторону на несколько минут.
В это время порежьте ветчину небольшими кубиками, а твердый сыр натрите на средней терке.
Возьмите сковороду и разогрейте растительное масло. Просто вылейте на нее яичную массу. Обжарьте омлет с одной стороны и переверните.
Посыпьте тертый сыр по поверхности. Выложите нарезанную ветчину на одну половину.
Теперь сложите яичный блинчик пополам. Обжарьте его до золотистой корочки. Украсьте готовый завтрак мелко нарезанной зеленью.
С картофелем
Такое необычное для нас сочетание ингредиентов в омлете очень даже любят в Испании. Для разнообразия можно приготовить его и на своей кухне.
Ингредиенты
4 картофелины
4 яйца
оливковое масло
1 луковица
соль по вкусу
Приготовление
Очистите картофель от кожуры и нарежьте его соломкой. Чтобы он хорошенько подсох, просто выложите его на бумажное полотенце всего на пару минут.
Очистите лук и нарежьте его тонкими кружочками.
Разогрейте оливковое масло на сковороде и выложите нарезанный картофель и лук. Масло должно покрывать овощи. Посолите картофель и жарьте его до готовности, а после слейте лишнее масло.
Взбейте яйца до однородной массы. Добавьте смесь к овощам и смешайте всё. Отправьте полуготовый омлет обжариваться на сковороде. Жарьте до тех пор, пока яичная масса не загустеет. Обжарьте с двух сторон. Готово!
С манкой
Этот оригинальный сладкий омлет с манкой очень нравится детям. Но взрослые - тоже не исключение. И вот что нужно, чтобы его приготовить.
Ингредиенты
2 яйца
100 мл молока
1 ст. л. манки
0,5 ст. л. сахара
25 г сливочного масла
Приготовление
Просто смешайте яйца. Не взбивайте их. Всыпьте сахар, а потом влейте молоко и еще раз перемешайте составляющие.
Всыпьте манку и взбейте всю массу миксером.
Когда сливочное масло растопилось на сковороде, вылейте смесь для омлета. Накройте сковороду крышкой. Готовьте завтрак в течение 10 минут на среднем огне. О готовности омлета скажет его матовая поверхность.
С ветчиной и помидорами
Как насчет омлета с начинкой из овощей? Если идея нравится, то этот вариант для вас. Благодаря особому способу приготовления блюдо очень сочное и вкусное. Но не стоит пугаться: в данном случае «особый» не значит «сложный».
Ингредиенты
4 яйца
2 ст. л. молока
70-100 г ветчины
1 помидор
соль, перец по вкусу
1-2 ст. л. растительного масла
Приготовление
Взбейте яйца миксером, добавьте перец и соль.
Нарежьте помидор кубиками. Сделайте то же самое с ветчиной.
Вылейте примерно 2 трети массы на разогретую сковороду. Жарьте до тех пор, пока верхний слой не схватится. Выложите помидоры и ветчину на яичный блинчик. Теперь заверните блинчик трубочкой прямо на сковородке. Сдвиньте трубочку на середину сковородки.
Аккуратно вылейте оставшуюся яичную массу. Подождите 1 минуту. Когда блинчик поджарится, сверните омлет в рулет еще раз. Так вы укутаете начинку поглубже, и она останется сочной. Если любите твердый сыр, можете и его добавить в начинку. Будет еще вкуснее!
С морепродуктами
Это не совсем привычный вариант или, лучше сказать, вовсе непривычный. Да и ингредиенты для его приготовления не всегда в наличии. Но в качестве исключения можно готовить и подавать такое блюдо хотя бы изредка.
Ингредиенты
2 яйца
1 болгарский перец
30-50 мл молока
50 г кальмаров
1-2 щепотки соли
25 г очищенных креветок
25 г мидий
1 ст. л. растительного масла
1 зубчик чеснока
петрушка по вкусу
Приготовление
Разморозьте готовые креветки. То же самое стоит сделать с мидиями. Нарежьте кальмары.
Нарежьте очищенный чеснок тонкими пластинками. Очистите болгарский перец от перегородок и семян, нарежьте его кубиками.
Когда растительное масло разогрелось, обжаривайте все морепродукты вместе с чесноком в течение 2 минут. Не бойтесь жарить на сильном огне. Теперь добавьте на сковороду перец и пожарьте еще 30 секунд. Пересыпьте всё в миску.
С помощью миксера взбейте яично-молочную массу и посолите ее. Вылейте ее на еще горячую сковороду. Жарьте на среднем огне до тех пор, пока омлет не станет густым.
Высыпьте морепродукты на одну половинку блинчика, а второй накройте. Выключите сковороду и подождите пару минут. Омлет готов. Украсьте его петрушкой.
С солеными огурцами и колбасой
Очень пикантный и очень вкусный омлет благодаря достаточно нетрадиционному, как на омлет, ингредиенту — соленым огурцам. Если вам нравятся не совсем обычные сочетания, смело готовьте!
Ингредиенты
4 яйца
1,5 стакана молока
2 соленых огурца
450 г докторской колбасы
специи по вкусу
зелень
Приготовление
Смешайте молоко, яйца и соль. Нарежьте огурцы и колбасу кубиками. Добавьте нарезанные продукты в яичную массу и смешайте.
Мелко нарежьте зелень. Добавьте ее в массу вместе с любимыми специями.
Смешайте всё еще раз и отправьте жариться на разогретую сковороду. Жарьте с 2 сторон до готовности.
Вкусный, пышный, нежный и тающий во рту - именно так можно описать идеальный омлет. И мы не сомневаемся, что тот, который вы часто готовили до сегодняшнего дня, тоже очень даже хорош. Но ведь всегда есть лучше! Тем более такая подборка рецептов - отличная возможность разнообразить привычный завтрак. А какой омлет готовите вы?