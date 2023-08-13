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Как приготовить омлет: семь лучших рецептов

Limon.ee
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Омлет. Иллюстративное фото
Омлет. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Начнем с вопроса на засыпку. Как вы думаете, какую страну можно назвать родиной омлета? Мы знаем, что он может показаться странным, ведь всем известно, что это Франция.

Если бы не одно но: так яйца готовили задолго до французов. Например, древние римляне тоже знали, как приготовить омлет. А вот более современный вариант омлета действительно родом из Франции.

С приготовлением настоящего омлета во Франции строго. Это первое блюдо, которое должен научиться готовить уважающий себя повар. Взбивать яйца можно только вилкой, а жарить - исключительно на сковороде с толстым дном и только на сливочном масле. И никаких добавок. Вот так и выглядит оригинальный омлет.

Но мы с вами не французы. Нам позволено взбивать миксером, добавлять любимые специи и начинку, жарить на той сковороде, которая имеется в доме. Если вы готовы нарушать традиции, чтобы приготовить не просто взбитые яйца, а вкусный омлет, вот несколько потрясающих рецептов от sovkusom.ru! 

Как приготовить омлет: 7 интересных рецептов на любой вкус

Как в детстве

Румяная корочка и воздушность - две основных характеристики, с которыми ассоциируется омлет, который когда-то всем нам готовили в детстве. И хотя те времена ушли безвозвратно, приготовить пышный омлет на завтрак может каждый.

Ингредиенты

4 яйца

150 мл молока

20 г сливочного масла

1 ч. л. растительного масла

0,5 ч. л. соли

Приготовление

Размешайте яйца, добавьте молоко и соль, еще раз просто перемешайте.

Возьмите форму для запекания, смажьте ее растительным маслом, вылейте размешанную массу и отправьте в духовку на 20 минут выпекаться при температуре 250 °С. Заметите румяную корочку - смело вынимайте омлет из духовки.

Полейте его сверху растопленным сливочным маслом.

С ветчиной и сыром

Его еще называют «Кальцоне». Внешний вид не совсем обычный, ведь формой омлет напоминает чебурек. Многие любят его за сочность.

Ингредиенты

2 яйца

2-3 ст. л. молока

1-2 ст. л. пшеничной муки

75-100 г твердого сыра

1 щепотка соли

15 г растительного масла

50-75 г ветчины

зелень по вкусу

Приготовление

Подогрейте молоко. Вбейте в него яйца и добавьте соль. Постепенно подсыпайте муку. Отставьте массу в сторону на несколько минут.

В это время порежьте ветчину небольшими кубиками, а твердый сыр натрите на средней терке.

Возьмите сковороду и разогрейте растительное масло. Просто вылейте на нее яичную массу. Обжарьте омлет с одной стороны и переверните.

Посыпьте тертый сыр по поверхности. Выложите нарезанную ветчину на одну половину.

Теперь сложите яичный блинчик пополам. Обжарьте его до золотистой корочки. Украсьте готовый завтрак мелко нарезанной зеленью.

С картофелем

Такое необычное для нас сочетание ингредиентов в омлете очень даже любят в Испании. Для разнообразия можно приготовить его и на своей кухне.

Ингредиенты

4 картофелины

4 яйца

оливковое масло

1 луковица

соль по вкусу

Приготовление

Очистите картофель от кожуры и нарежьте его соломкой. Чтобы он хорошенько подсох, просто выложите его на бумажное полотенце всего на пару минут.

Очистите лук и нарежьте его тонкими кружочками.

Разогрейте оливковое масло на сковороде и выложите нарезанный картофель и лук. Масло должно покрывать овощи. Посолите картофель и жарьте его до готовности, а после слейте лишнее масло.

Взбейте яйца до однородной массы. Добавьте смесь к овощам и смешайте всё. Отправьте полуготовый омлет обжариваться на сковороде. Жарьте до тех пор, пока яичная масса не загустеет. Обжарьте с двух сторон. Готово!

С манкой

Этот оригинальный сладкий омлет с манкой очень нравится детям. Но взрослые - тоже не исключение. И вот что нужно, чтобы его приготовить.

Ингредиенты

2 яйца

100 мл молока

1 ст. л. манки

0,5 ст. л. сахара

25 г сливочного масла

Приготовление

Просто смешайте яйца. Не взбивайте их. Всыпьте сахар, а потом влейте молоко и еще раз перемешайте составляющие.

Всыпьте манку и взбейте всю массу миксером.

Когда сливочное масло растопилось на сковороде, вылейте смесь для омлета. Накройте сковороду крышкой. Готовьте завтрак в течение 10 минут на среднем огне. О готовности омлета скажет его матовая поверхность.

С ветчиной и помидорами

Как насчет омлета с начинкой из овощей? Если идея нравится, то этот вариант для вас. Благодаря особому способу приготовления блюдо очень сочное и вкусное. Но не стоит пугаться: в данном случае «особый» не значит «сложный».

Ингредиенты

4 яйца

2 ст. л. молока

70-100 г ветчины

1 помидор

соль, перец по вкусу

1-2 ст. л. растительного масла

Приготовление

Взбейте яйца миксером, добавьте перец и соль.

Нарежьте помидор кубиками. Сделайте то же самое с ветчиной.

Вылейте примерно 2 трети массы на разогретую сковороду. Жарьте до тех пор, пока верхний слой не схватится. Выложите помидоры и ветчину на яичный блинчик. Теперь заверните блинчик трубочкой прямо на сковородке. Сдвиньте трубочку на середину сковородки.

Аккуратно вылейте оставшуюся яичную массу. Подождите 1 минуту. Когда блинчик поджарится, сверните омлет в рулет еще раз. Так вы укутаете начинку поглубже, и она останется сочной. Если любите твердый сыр, можете и его добавить в начинку. Будет еще вкуснее!

С морепродуктами

Это не совсем привычный вариант или, лучше сказать, вовсе непривычный. Да и ингредиенты для его приготовления не всегда в наличии. Но в качестве исключения можно готовить и подавать такое блюдо хотя бы изредка.

Ингредиенты

2 яйца

1 болгарский перец

30-50 мл молока

50 г кальмаров

1-2 щепотки соли

25 г очищенных креветок

25 г мидий

1 ст. л. растительного масла

1 зубчик чеснока

петрушка по вкусу

Приготовление

Разморозьте готовые креветки. То же самое стоит сделать с мидиями. Нарежьте кальмары.

Нарежьте очищенный чеснок тонкими пластинками. Очистите болгарский перец от перегородок и семян, нарежьте его кубиками.

Когда растительное масло разогрелось, обжаривайте все морепродукты вместе с чесноком в течение 2 минут. Не бойтесь жарить на сильном огне. Теперь добавьте на сковороду перец и пожарьте еще 30 секунд. Пересыпьте всё в миску.

С помощью миксера взбейте яично-молочную массу и посолите ее. Вылейте ее на еще горячую сковороду. Жарьте на среднем огне до тех пор, пока омлет не станет густым.

Высыпьте морепродукты на одну половинку блинчика, а второй накройте. Выключите сковороду и подождите пару минут. Омлет готов. Украсьте его петрушкой.

С солеными огурцами и колбасой

Очень пикантный и очень вкусный омлет благодаря достаточно нетрадиционному, как на омлет, ингредиенту — соленым огурцам. Если вам нравятся не совсем обычные сочетания, смело готовьте!

Ингредиенты

4 яйца

1,5 стакана молока

2 соленых огурца

450 г докторской колбасы

специи по вкусу

зелень

Приготовление

Смешайте молоко, яйца и соль. Нарежьте огурцы и колбасу кубиками. Добавьте нарезанные продукты в яичную массу и смешайте.

Мелко нарежьте зелень. Добавьте ее в массу вместе с любимыми специями.

Смешайте всё еще раз и отправьте жариться на разогретую сковороду. Жарьте с 2 сторон до готовности.

Вкусный, пышный, нежный и тающий во рту - именно так можно описать идеальный омлет. И мы не сомневаемся, что тот, который вы часто готовили до сегодняшнего дня, тоже очень даже хорош. Но ведь всегда есть лучше! Тем более такая подборка рецептов - отличная возможность разнообразить привычный завтрак. А какой омлет готовите вы?

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