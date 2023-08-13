Как приготовить омлет: семь лучших рецептов

Если бы не одно но: так яйца готовили задолго до французов. Например, древние римляне тоже знали, как приготовить омлет. А вот более современный вариант омлета действительно родом из Франции.

С приготовлением настоящего омлета во Франции строго. Это первое блюдо, которое должен научиться готовить уважающий себя повар. Взбивать яйца можно только вилкой, а жарить - исключительно на сковороде с толстым дном и только на сливочном масле. И никаких добавок. Вот так и выглядит оригинальный омлет.

Но мы с вами не французы. Нам позволено взбивать миксером, добавлять любимые специи и начинку, жарить на той сковороде, которая имеется в доме. Если вы готовы нарушать традиции, чтобы приготовить не просто взбитые яйца, а вкусный омлет, вот несколько потрясающих рецептов от sovkusom.ru!

Как приготовить омлет: 7 интересных рецептов на любой вкус

Как в детстве

Румяная корочка и воздушность - две основных характеристики, с которыми ассоциируется омлет, который когда-то всем нам готовили в детстве. И хотя те времена ушли безвозвратно, приготовить пышный омлет на завтрак может каждый.

Ингредиенты

4 яйца

150 мл молока

20 г сливочного масла

1 ч. л. растительного масла

0,5 ч. л. соли

Приготовление

Размешайте яйца, добавьте молоко и соль, еще раз просто перемешайте.