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Смотрите, какую рыбу поймал Андрей Макаревич в Казахстане

Limon.ee
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Андрей Макаревич
Андрей Макаревич Фото: Mudrats Alexandra

Артист Андрей Макаревич похвастался в Фейсбуке своим уловом на озере Балхаш. И это действительно грандиозно!

«Наконец-то добрался до пресноводной охоты! (в Израиле этого нет.) Балхаш, устье реки Или, база «Дельта». Сумасшедшая прозрачность воды при температуре 28 градусов, из рыбы - сазан, змееголов, сом, белый амур (реже). Охота не такая простая, как в дельте Волги, но именно это делает её интересной. Один минус - далеко. Шесть дней просвистели, как один», - подписал лидер группы «Машина времени» снимки.

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