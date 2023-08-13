Смотрите, какую рыбу поймал Андрей Макаревич в Казахстане

«Наконец-то добрался до пресноводной охоты! (в Израиле этого нет.) Балхаш, устье реки Или, база «Дельта». Сумасшедшая прозрачность воды при температуре 28 градусов, из рыбы - сазан, змееголов, сом, белый амур (реже). Охота не такая простая, как в дельте Волги, но именно это делает её интересной. Один минус - далеко. Шесть дней просвистели, как один», - подписал лидер группы «Машина времени» снимки.