Вайкуле раскрыла позицию Леонтьева по войне в Украине и где он сейчас находится

Латвийская певица Лайма Вайкуле завуалированно раскрыла позицию своего коллеги, российского певца Валерия Леонтьева относительно полномасштабной войны России против Украины.

В программе «И грянул Грэм» фаны поинтересовались у Лаймы, приглашала ли она Леонтьева выступить на ее фестивале в Юрмале, который она посвятила поддержке Украины. По словам Вайкуле, на этот раз она не звала старого друга, однако в следующем году это обязательно сделает.

«Валерий классный. Очень хороший человек. Он же вообще не дает интервью. Это человек, который всю жизнь не дает интервью. Он умница на самом деле, об этом мало кто знает. Поскольку он не дает интервью, он не может раскрыться. Но он очень интересный человек», - сказала о Леонтьеве Вайкуле.

Как известно, с начала полномасштабной войны латвийская певица Лайма Вайкуле оборвала все связи с Россией, публично осудила действия диктатора Путина, поддержала Украину. А свой фестиваль в Юрмале посвятила поддержке украинских детей. Артистка также перестала общаться с российскими артистами-путинистами. Фаны Вайкуле заключили, что если она так тепло отзывается о Леонтьеве, то он тоже поддерживает Украину. Хотя ни разу артист публично не высказывал свою позицию.

Ранее в одном из интервью Вайкуле рассказывала, что Леонтьев уехал из России и сейчас находится в США. «У него ничего не изменилось, он не изменил себе. Он также продолжает ничего не говорить ни о себе, ни о ком», - говорила тогда Вайкуле.