Астролог Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет безумный скачок вперед с 13 августа

Российский астролог Тамара Глоба считает, что двум знакам Зодиака суждено по воле звезд с 13 августа круто поменять свою жизнь. Они не только смогут избавиться от проблем, но и настроятся на новую волну, открыв новый период в жизни.

При этом им стоит рассчитывать на «звездное пособничество» и не беспокоиться о принятых решениях.

Рак

Представители водного знака ждет благоприятный период. В отличие от Львов и Скорпионов, которые также мечтают изменить жизнь, им не придется сражаться за счастливое будущее, а просто достаточно плыть по воле волн. Даже, если возникнут проблемы, Раки сумеют быстро и безболезненно их решить.

Есть одно но: Глоба советует не замыкаться в себе, а работать в команде. Манипулируйте друзьями и коллегами, они будут только рады.

Ждут Раков и новые знакомства с хорошей перспективой. А после 13 августа сделает виток к лучшему и личная жизнь.

Весы

Виновником всех перемен в жизни Весов с 13 августа станет другой человек, сообщает Глоба.

По словам астролога, представители знака могут либо снова вступить в отношения с кем-то из своего прошлого, либо встретить нового персонажа, от которого у них голова пойдет кругом.