Астролог Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет безумный скачок вперед с 13 августа

При этом им стоит рассчитывать на «звездное пособничество» и не беспокоиться о принятых решениях.
Рак
Представители водного знака ждет благоприятный период. В отличие от Львов и Скорпионов, которые также мечтают изменить жизнь, им не придется сражаться за счастливое будущее, а просто достаточно плыть по воле волн. Даже, если возникнут проблемы, Раки сумеют быстро и безболезненно их решить.
Ждут Раков и новые знакомства с хорошей перспективой. А после 13 августа сделает виток к лучшему и личная жизнь.
Весы
Виновником всех перемен в жизни Весов с 13 августа станет другой человек, сообщает Глоба.
В то же время эксперт по звездам советует присмотреться к тому, как будут развиваться отношения, избегая в них прежних ошибок. Слепо доверять никому не стоит, даже в коротком романе, считает Глоба.