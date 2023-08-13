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Актриса из «Улиц разбитых фонарей» умерла в возрасте 54 лет: названа причина смерти

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

Скорбный список «проклятого» сериала пополнила Бела Ко, пишет Topnews.

Российская актриса Белла Ко, известная в том числе по роли в «проклятом» сериале «Улицы разбитых фонарей», умерла на 55-м году жизни.

Ее не стало 10 августа. На момент смерти актриса жила в Москве и тяжело болела.

Актриса - выпускница ЛГИТМиКм, работала как в Москве, так и в Петербурге.

Широкой публике Ко известна по ролям в многочисленных кинолентах и сериалах.

Она играла в «Убойной силе», «Склифосовском», «Спецотделе», «Обменяйтесь кольцами», «Нелегале» и «Гольфстриме под айсбергом».

Тело Ко было найдено в ее квартире на улице Перерва. «Причина смерти - онкология», - сообщают СМИ.

Белла Ко также занималась дубляжом лент. В ее озвучке россияне услышали женских персонажей «Истории игрушек», «Суперсемейки», «Тарзана 2: Начало легенды», «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупной рыбы», «У холмов есть глаза», «Моего любимого марсианина» и прочих.

А любителям игр она запомнится голосами персонажей Call of Duty, Witcher 2, Diablo, The last of us.

Время и место захоронения Ко пока неизвестно.

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