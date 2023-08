ГАЛЕРЕЯ СО СТАДИОНА «КАЛЕВ» ⟩ Неподражаемая Бонни Тайлер составила достойную конкуренцию The Weeknd в Таллинне

Бонни Тайлер вошла на сцену под громкие аплодисменты и овации. В ее голосе звучала сила и эмоция, которые никого не оставили равнодушными. Она исполнила свои самые известные хиты, такие как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, заставляя публику подпевать и подпрыгивать в такт музыке.