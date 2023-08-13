ГАЛЕРЕЯ СО СТАДИОНА «КАЛЕВ» ⟩ Неподражаемая Бонни Тайлер составила достойную конкуренцию The Weeknd в Таллинне

Несмотря на то, что в этот вечер всё внимание прессы было сосредоточено на концерте группы The Weeknd на таллиннском Певческом поле, портал Limon.ee побывал и на выступлении Бонни Тайлер, которая прилетела в Эстонию еще в пятницу. Она потребовала от организаторов роскошный номер в гостинице с возможностью курения прямо в нем. Это стало вызовом, но нет ничего невозможного.