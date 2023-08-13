12 августа поздно вечером Таллинн ожил звуками легендарной британской певицы Бонни Тайлер (72). Концерт, который состоялся на стадионе «Калев», привлек тысячи поклонников музыки со всей страны. После трех активных дней на фестивале We Love the 90s публика не устала, и была готова подпевать любимой артистке.
ГАЛЕРЕЯ СО СТАДИОНА «КАЛЕВ» ⟩ Неподражаемая Бонни Тайлер составила достойную конкуренцию The Weeknd в Таллинне
Несмотря на то, что в этот вечер всё внимание прессы было сосредоточено на концерте группы The Weeknd на таллиннском Певческом поле, портал Limon.ee побывал и на выступлении Бонни Тайлер, которая прилетела в Эстонию еще в пятницу. Она потребовала от организаторов роскошный номер в гостинице с возможностью курения прямо в нем. Это стало вызовом, но нет ничего невозможного.
Бонни Тайлер вошла на сцену под громкие аплодисменты и овации. В ее голосе звучала сила и эмоция, которые никого не оставили равнодушными. Она исполнила свои самые известные хиты, такие как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, заставляя публику подпевать и подпрыгивать в такт музыке.
Смотрите галерею с концерта Бонни Тайлер в Таллинне 12 августа!