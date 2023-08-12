Поклонники The Weeknd призывают взять эту вещь с собой на сегодняшний концерт в Таллинне!

«Давайте сделаем из этого шоу историческое событие!» Сегодня на Певческом поле состоится грандиозный концерт The Weeknd, и в связи с этим самые большие поклонники запустили флешмоб, в котором приглашают принять участие всех желающих, делится Elu24.
«The Weeknd впервые приезжает в Эстонию, поэтому мы организуем фан-проект и приглашаем всех вас принять в нем участие!» - гласит плакат, который на прошлой неделе самые внимательные пешеходы могли заметить на улицах центра Таллинна.
У поклонников американской поп-звезды есть простая просьба: принести с собой белый воздушный шарик и надуть его, когда музыкант будет заканчивать песню «Starboy» и переходить к новому треку «House of Balloons».
Инициаторы флешмоба просят всех держать шарик в руках на протяжении всей песни, а по ее окончании убрать его в карман.
Более подробную информацию можно найти в Instagram-аккаунте фанатов: @theweekndestonia.