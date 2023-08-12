ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ажиотаж за воротами Певческого поля: смотрите сколько людей пришло послушать The Weeknd

По словам организатора концерта Эвы Пальм, на концерт The Weeknd ожидалось около 55 000 зрителей. Кстати, это на 15 тысяч больше человек, чем на Depeche Mode. И хотя билетов было в продаже достаточно, не всем удалось их приобрести.

Молодые парни и девушки караулят у ворот уже с самого утра, несмотря на то, что двери открылись только в 16:00, а мировая звезда выйдет на сцену в 21:30. Но, когда артист такого уровня приезжает с концертом, хочется занять самые лучшие места.

Смотрите в нашей галерее, что творится за воротами!

Напоминаем, что посетителям в возрасте младше десяти лет настоятельно рекомендуется использовать защитные наушники. Детям в возрасте до трех лет посещение концерта запрещено.

Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля будет затруднена, поэтому посетителей просят по возможности не приезжать на машинах. Парковка в зонах зеленых насаждений и в не предназначенных для этого местах наказывается денежными штрафами. Велосипедная стоянка будет находиться возле Морских ворот.

Во время мероприятия запускать квадрокоптеры запрещено.

Программа концерта:

19:15 Mike Dean

20:00 Kaytranada

21:30 The Weeknd

23:30 ориентировочное окончание концерта

На территорию концерта не пропускаются лица, имеющие при себе:

свою еду и напитки

бутылки и банки

зонты

фото- и видеотехнику

палки для селфи, планшеты и ноутбуки

огнестрельное и холодное оружие, пиротехнику

опасные вещества и предметы

алкоголь и наркотики

домашних животных

велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды

мотошлемы, походные стулья или табуреты

лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные предметы.

Камеры хранения будут работать возле всех ворот.