Сегодня, 12 августа, в 21:30 на сцену Таллиннского певческого поля выйдет артист мирового масштаба - The Weeknd. О таком событии можно было только мечтать, поэтому многие, кто купил билет на сегодняшний концерт, решили серьезно подготовиться к нему и, конечно же, прийти заранее.
ВИДЕООПРОС ⟩ Смотрите, что творится на Певческом поле: фанаты съехались за десять часов до начала концерта!
В программе сегодняшнего выступления есть четкое расписание, что и во сколько открывается и начинается. Так, Морская зона открыта уже с 14:00, но сами ворота на Певческое поле откроются только в 16:00. И несмотря на то, что сам концерт начнется только в семь вечера: вместе с The Weeknd приехали еще два артиста: Mike Dean и Kaytranada, толпа истинных поклонников собирается уже с 10:00 утра.
На выступление этих трех артистов съехались поклонники со всего мира: тут и ребята из Финляндии, Дании, Англии, Латвии, Литвы и так далее. Людей столько, что даже и не понятно, откуда и куда движется очередь. Те, кто пришли в 12:00, уже устали стоять и спокойно сели кто на лужайку, кто прямо на тротуар. Единственное, о чем сожалели караулившие так долго у ворот Певческого поля, что не взяли с собой еду: успели уже проголодаться.
Limon.ee сразу же отправился в гущу событий, чтобы поболтать с фанатами и узнать, с каким настроением они идут на сегодняшний концерт.
Смотрите наш репортаж с Певческого поля!