ВИДЕООПРОС ⟩ Смотрите, что творится на Певческом поле: фанаты съехались за десять часов до начала концерта!

В программе сегодняшнего выступления есть четкое расписание, что и во сколько открывается и начинается. Так, Морская зона открыта уже с 14:00, но сами ворота на Певческое поле откроются только в 16:00. И несмотря на то, что сам концерт начнется только в семь вечера: вместе с The Weeknd приехали еще два артиста: Mike Dean и Kaytranada, толпа истинных поклонников собирается уже с 10:00 утра.

На выступление этих трех артистов съехались поклонники со всего мира: тут и ребята из Финляндии, Дании, Англии, Латвии, Литвы и так далее. Людей столько, что даже и не понятно, откуда и куда движется очередь. Те, кто пришли в 12:00, уже устали стоять и спокойно сели кто на лужайку, кто прямо на тротуар. Единственное, о чем сожалели караулившие так долго у ворот Певческого поля, что не взяли с собой еду: успели уже проголодаться.

Limon.ee сразу же отправился в гущу событий, чтобы поболтать с фанатами и узнать, с каким настроением они идут на сегодняшний концерт.